В Украине введут лимиты на карточные переводы: стало известно, что будет с волонтерами

Нововведение будет касаться только выходных операций

Нацбанк Украины уже на этой неделе планирует ввести лимиты на переводы с карты на карту. Однако под это ограничение, вероятно, не будут подпадать волонтерские организации.

Об этом сообщил старший аналитик Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его информации, перед принятием решения НБУ провел переговоры с украинскими волонтерами и заверил об исключении для них.

"Интересно, как именно будет это прописано. Потому что кому-то нужно будет определять, кто является волонтером, а кто не является. Какие будут основания подобного определения. Не попадут ли другие структуры, которые не имеют отношения к волонтерству, в этот список", — задается вопросом Ус.

Напомним, ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что лимиты переводов с карты на карту планируют утвердить на этой неделе. Его будут рассматривать на правлении уже на этой неделе с 12 по 18 августа. Сейчас обсуждается возможность введения лимитов на переводы с карты на карту, которые могут составлять не более 30 операций и до 100 тысяч гривен в месяц для одного банка. грн. Нововведение будет касаться только выходных операций. Принимать по-прежнему можно будет неограниченное количество переводов.

НБУ объясняет введение этих лимитов ростом случаев использования карточных счетов для проведения транзитных операций с целью легализации доходов, полученных незаконным путем. Эти ограничения имеют целью усилить контроль за финансовыми операциями и предотвратить использование банковской системы для отмывания средств.

Напомним, ране мы писали о том, что в Украине из наличного обращения может исчезнуть еще одна монета.