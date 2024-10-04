Выход на пенсию в 2024: сколько нужно иметь стажа в 60, 63 и 65 лет

Каждый год норма стажа будет расти

В Украине для ухода на пенсию пожилым лицам нужно достичь 60, 63 или 65 лет и иметь определенное количество лет стажа. Если последнего будет не хватать, человек может выйти на отдых позже.

Чем позже пенсионер собирается выйти на отдых, тем меньше стажа ему нужно. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Чтобы пойти на заслуженный отдых в 2024 году, пенсионеру нужно иметь такое количество стажа:

в 60 лет необходимо иметь 31 год стажа;

в 63 года – 21 год стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Стоит отметить, что ежегодно страховой стаж, дающий право на пенсию в 60 лет, будет увеличиваться на год. В 2028 году он составит 35 лет.

Заявление и документы на назначение выплаты можно подать с помощью электронного портала услуг или в любом сервисе ПФУ.

Документы, необходимые для пенсии:

паспорт гражданина Украины (или ID-карта);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.);

справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);

свидетельство о браке в случае смены фамилии;

другие документы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может выйти на пенсию в 60 лет.