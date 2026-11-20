Воздушные предупреждения в Люблинском и Подкарпатском воеводствах уже отменены

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Во время массированной российской атаки на Украину утром 20 ноября польские военные зафиксировали возможное нарушение воздушного пространства страны неизвестными объектами. Позже в Люблинском воеводстве нашли один из них – он упал в поле возле леса и загорелся.

На фоне российских ударов Польша повысила готовность системы противовоздушной обороны, в некоторых районах объявили предупреждение об угрозе с воздуха, а работу аэропорта в Жешуве временно ограничили. Что известно о возможном нарушении границы и найденном объекте – в материале "Телеграфу".

Польша повысила готовность ПВО и объявила предупреждение

Около 3:30 ночи польское Оперативное командование видов Вооруженных сил сообщило о российских воздушных ударах по Украине. В связи с атакой Центр воздушных операций – Командование воздушного компонента – активировал необходимые силы и средства системы противовоздушной обороны Польши.

В польском военном командовании подчеркнули, что эти меры носили превентивный характер и были направлены на защиту воздушного пространства страны, в частности районов, прилегающих к территориям, которые находились под угрозой.

"Действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту польского воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к территориям, которым угрожает опасность", – сообщили военные.

На фоне активности военной авиации также временно приостановили работу аэропорта Жешува. Об этом сообщило Польское агентство аэронавигационных услуг (PANSA), объяснив ограничения действиями военной авиации.

В ночь и утром 20 ноября Центр правительственной безопасности Польши (RCB) также рассылал предупреждения жителям отдельных районов Люблинского и Подкарпатского воеводств. Сначала в сообщениях говорилось о повышении готовности систем противовоздушной обороны, а позднее людей предупредили о возможной угрозе с воздуха.

Жителей призвали найти безопасное место, выполнять указания служб и следить за дальнейшими сообщениями. Предупреждения получили жители ряда повятов Люблинского воеводства, в частности Хрубешувского, Замойского, Томашувского и Билгорайского, а также районов Подкарпатья, среди которых Жешув, Перемышль и прилегающие территории.

Польские военные проверяют возможное нарушение воздушного пространства

Утром 20 ноября польское Оперативное командование сообщило о подозрении в нарушении воздушного пространства Республики Польша неизвестными воздушными объектами. Информацию передали в Центр правительственной безопасности, а военные начали проверку данных радиолокационных систем.

В сообщении на платформе X командование призвало граждан следить за официальными сообщениями и выполнять указания служб.

"Продолжается проверка, цель которой – подтвердить данные радиолокационных систем и, при необходимости, принять меры для противодействия потенциальной угрозе", – говорится в сообщении.

Командование сообщило о подозрении в нарушении воздушного пространства

Представитель Оперативного командования в эфире TVN24 заявил, что военные проверяют два возможных случая нарушения воздушного пространства. По его словам, информацию получают от союзников и местных жителей, а также анализируют записи собственных радиолокационных систем.

Военный отметил, что данные радаров также указывают на возможное падение объекта в Билгорайском повяте Люблинского воеводства.

Где упал неизвестный объект

Позже польские службы сообщили об обнаружении одного летающего объекта в населенном пункте Липовец, гмина Ксенжполь, Билгорайский повят. Об этом в эфире TVN24 заявил Дариуш Дзало из отдела безопасности и управления кризисными ситуациями в Люблине.

"В результате проведенных действий полицейскими и пожарными был найден один летающий объект", – сообщил он.

По его словам, объект упал на поле неподалеку от леса и загорелся. При этом чиновник заверил, что опасности для жителей близлежащих хозяйств и лесных территорий нет.

В настоящее время польские службы устанавливают, что именно упало на территории страны. Дариуш Дзало также призвал людей не приближаться к найденному объекту, который на момент сообщения продолжал гореть.

Ранее представитель Оперативного командования сообщал о возможном падении объекта вблизи населенного пункта Хмелек, расположенного неподалеку от Липовца. После получения информации от местных жителей в район происшествия должны были направить наземную поисково-спасательную группу Сил территориальной обороны.

Где мог упасть объект

Кадры якобы после взрыва ракеты вблизи населенного пункта Хмелек появились в сети

Польша отменила предупреждение

В 7:35 Центр правительственной безопасности Польши отменил предупреждение об угрозе с воздуха для Люблинского и Подкарпатского воеводств.

"Угроза воздушного удара отменена. На территории Польши угрозы нет", – сообщили в RCB.

На ситуацию также отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он сообщил, что получил доклады от министров Владислава Косиняка-Камыша и Марцина Кервинского о ситуации с безопасностью в Билгорайском повете в связи с возможным нарушением польского воздушного пространства.

"Сейчас угрозы с воздуха нет. На месте работают соответствующие службы", – написал Туск.

Сообщение Дональда Туска в Х

Как сообщал "Телеграф", десятки крылатых и баллистических ракет атаковали Украину.