Журналисты проверили таможенные данные и нашли десятки поставок из Ростовской области в ЕС

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С начала полномасштабного вторжения по 4 августа 2022 года таможенные записи зафиксировали не менее 36 поставок российского угля швейцарской компании DTEK Trading SA, входящей в состав энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Уголь отгружали с шахты в городе Зверево Ростовской области.

"Слідство.Інфо" выявило эти поставки в таможенной базе Import Genius во время расследования Inside Deutsche Bank. По контрактам антрацит поставляли в Индию, Болгарию и Румынию.

Откуда журналисты получили данные

Данные об этом обнаружили в 15 млн файлов немецкого Deutsche Bank, которые изучали журналисты из десятка стран. Их вывод – уже после начала полномасштабного вторжения банк не только обслуживал олигархов из РФ и бизнесменов, находящихся под санкциями, но и проводил сомнительные операции. В то же время банк обеспокоился операциями в бизнесе Ахметова.

По данным расследователей, в 2019 году Deutsche Bank свернул часть сотрудничества с бизнесом Ахметова, в частности DTEK и SCM. Среди причин банк назвал риски финансовых преступлений и неопределенность относительно происхождения первоначального состояния бизнесмена.

Банк изучал бизнес и происхождение его средств еще с 2017 года – после оккупации востока Украины. Среди операций, вызвавших обеспокоенность, – переводы с "дочек" ДТЭК на счета частных лиц; в 2018 году в переписке речь шла примерно о 10 транзакциях. Другой случай – выплата в 2015 году 11,5 млн долларов кипрской компанией компании DTEK Oil&Gas BV и т. д.

Как банковские документы раскрыли подозрительные операции с РФ

"Обрабатывая эту переписку, мы решили проверить, а что происходит сейчас. И наткнулись на информацию о поставках из России уже во время войны", – пишет руководительница "Следствие.Инфо" Анна Бабинец.

Анна Бабинец объяснила, как расследователи наткнулись на данные о поставках из России

Журналисты заметили транзакцию, которую банк отметил как рискованную в 2019 году, когда швейцарская компания DTEK Trading SA перечислила средства на счет Новороссийского морского порта. Редакция проверила, были ли еще подобные случаи.

Любые контакты с Россией разорваны. Контроль над бизнесом утрачен. Сейчас у нас там нет никаких интересов и активов бизнесмен Ринат Ахметов в марте 2022 года

Однако "Следствие. Инфо" обнаружили, что эта компания регулярно закупала уголь у российской шахты "Шахтоуправление "Обуховская"" (Зверево, Ростовская область РФ), которая до 2021 года принадлежала Ахметову.

Фото с официального сайта "Шахтоуправління "Обуховская"" Источник: slidstvo.info

Согласно данным таможенных баз, ДТЭК, вероятнее всего, получал уголь с этой шахты вплоть до конца лета 2022 года говорится в материале расследователей

"Всего со дня вторжения до 4 августа 2022 года DTEK trading SA осуществил не менее 36 поставок российского угля", – пишет Бабинец.

Впрочем, в ДТЭК опровергают подобные поставки. "Официально заявляем, что после начала полномасштабного вторжения России DTEK Trading SA не заключал контрактов ни на какие поставки продукции со стороны "Шахтоуправління "Обуховська"", не осуществлял никаких платежей в его пользу и не имел никаких других отношений с компаниями государства-агрессора", – ответил Феликс Зинченко, руководитель департамента по коммуникациям и взаимодействию с неправительственными организациями в группе ДТЭК.

Ответ Феликса Зинченко, руководителя департамента по коммуникациям и взаимодействию с неправительственными организациями в группе ДТЭК/ slidstvo.info Источник: slidstvo.info

Однако расследователи говорят – в таможенных документах есть данные о поставках в течение января-августа 2022 года с этой шахты швейцарской компании ДТЭК. "В таможенных декларациях указано "уголь каменный антрацит", вес и дата последней отгрузки – 4 августа 2022 года. По этим контрактам уголь поставляли в Индию, Болгарию, Румынию", – говорится в расследовании.

Отметим – запрет ЕС на российский уголь начал действовать именно с августа 2022 года, поэтому нарушения санкций не было.

"Телеграф" ранее рассказывал о схеме поставки некачественного угля. Его поставляли в интернаты и пенитенциарные учреждения.