Компенсацию на отопление могут получить некоторые ВПЛ: какие есть условия

Регистрация продлится до пятницы, 18 октября

Переселенцы, переехавшие из Донецкой и Луганской области в Запорожскую, Харьковскую, Донецкую и Днепропетровскую области могут получить денежную помощь.

Как сообщили на странице благотворительного фонда "Посмішка ЮА", эти средства нужно направить на компенсацию платежей за поставку тепловой энергии. Они будут предоставляться в рамках проекта "Подготовка к зиме 2024-2025" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Кому предусмотрена выплата

Ее могут получить ВПЛ, которые проживают в городах Запорожье и Харькове, Белозерской и Добропольской общинах Донецкой области, а также Апостоловской и Зеленодольской общинах Днепропетровской области и отвечают одному из следующих критериев:

Одинокие главы домохозяйств и/или женщины, которые являются главными сиделками в семье;

Лица с инвалидностью;

Лица старшего возраста (60+);

Семьи с тремя и более детьми (до 18 лет или до 23 лет, если они учатся);

Лица с хроническими болезнями и тяжелыми заболеваниями (включая психические расстройства);

Домохозяйства, в составе которых есть человек, потерявший работу с февраля 2022 года;

Домохозяйства на учете в территориальном центре.

Лицу для получения помощи нужно будет подать заявку по ссылке.

Регистрация на эту выплату продлится до пятницы, 18 октября, до 12:00. Позже этого время форма будет закрыта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым пострадавшим от войны украинцам предусмотрена денежная помощь.