Компенсацию на отопление могут получить некоторые ВПЛ: какие есть условия
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Регистрация продлится до пятницы, 18 октября
Переселенцы, переехавшие из Донецкой и Луганской области в Запорожскую, Харьковскую, Донецкую и Днепропетровскую области могут получить денежную помощь.
Как сообщили на странице благотворительного фонда "Посмішка ЮА", эти средства нужно направить на компенсацию платежей за поставку тепловой энергии. Они будут предоставляться в рамках проекта "Подготовка к зиме 2024-2025" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).
Кому предусмотрена выплата
Ее могут получить ВПЛ, которые проживают в городах Запорожье и Харькове, Белозерской и Добропольской общинах Донецкой области, а также Апостоловской и Зеленодольской общинах Днепропетровской области и отвечают одному из следующих критериев:
- Одинокие главы домохозяйств и/или женщины, которые являются главными сиделками в семье;
- Лица с инвалидностью;
- Лица старшего возраста (60+);
- Семьи с тремя и более детьми (до 18 лет или до 23 лет, если они учатся);
- Лица с хроническими болезнями и тяжелыми заболеваниями (включая психические расстройства);
- Домохозяйства, в составе которых есть человек, потерявший работу с февраля 2022 года;
- Домохозяйства на учете в территориальном центре.
Лицу для получения помощи нужно будет подать заявку по ссылке.
Регистрация на эту выплату продлится до пятницы, 18 октября, до 12:00. Позже этого время форма будет закрыта.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым пострадавшим от войны украинцам предусмотрена денежная помощь.