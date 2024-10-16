Компенсацію на опалення можуть отримати деякі ВПО: які є умови

Реєстрація триватиме до п'ятниці, 18 жовтня

Переселенці, які переїхали з Донецької та Луганської області в Запорізьку, Харківську, Донецьку та Дніпропетровську області, можуть отримати грошову допомогу.

Як повідомили на сторінці благодійного фонду "Посмішка ЮА", ці кошти треба спрямувати на компенсацію платежів за постачання теплової енергії. Вони надаватимуться в рамках проєкту "Підготовка до зими 2024–2025" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Кому передбачена виплата

Її можуть отримати ВПО, які проживають в містах Запоріжжя та Харків, Білозерській та Добропільській громадах Донецької області, а також Апостолівській та Зеленодольській громадах Дніпропетровської області й відповідають одному з таких критеріїв:

Одинокі голови домогосподарств та/або жінки, які є головними доглядальницями у сім’ї;

Особи з інвалідністю;

Особи старшого віку (60+);

Сім’ї з трьома і більше дітьми (до 18 років або до 23 років, якщо вони навчаються);

Особи з хронічними хворобами та тяжкими захворюваннями (включаючи психічні розлади);

Домогосподарства, у складі яких є людина, що втратила роботу з лютого 2022 року;

Домогосподарства на обліку в територіальному центрі.

Особі для отримання допомоги потрібно буде подати заявку за посиланням.

Реєстрація на цю виплату триватиме до п'ятниці, 18 жовтня, до 12:00. Пізніше цього часу форма буде закрита.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям, які постраждали від війни, передбачено грошову допомогу.