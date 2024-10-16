Компенсацію на опалення можуть отримати деякі ВПО: які є умови
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Реєстрація триватиме до п'ятниці, 18 жовтня
Переселенці, які переїхали з Донецької та Луганської області в Запорізьку, Харківську, Донецьку та Дніпропетровську області, можуть отримати грошову допомогу.
Як повідомили на сторінці благодійного фонду "Посмішка ЮА", ці кошти треба спрямувати на компенсацію платежів за постачання теплової енергії. Вони надаватимуться в рамках проєкту "Підготовка до зими 2024–2025" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).
Кому передбачена виплата
Її можуть отримати ВПО, які проживають в містах Запоріжжя та Харків, Білозерській та Добропільській громадах Донецької області, а також Апостолівській та Зеленодольській громадах Дніпропетровської області й відповідають одному з таких критеріїв:
- Одинокі голови домогосподарств та/або жінки, які є головними доглядальницями у сім’ї;
- Особи з інвалідністю;
- Особи старшого віку (60+);
- Сім’ї з трьома і більше дітьми (до 18 років або до 23 років, якщо вони навчаються);
- Особи з хронічними хворобами та тяжкими захворюваннями (включаючи психічні розлади);
- Домогосподарства, у складі яких є людина, що втратила роботу з лютого 2022 року;
- Домогосподарства на обліку в територіальному центрі.
Особі для отримання допомоги потрібно буде подати заявку за посиланням.
Реєстрація на цю виплату триватиме до п'ятниці, 18 жовтня, до 12:00. Пізніше цього часу форма буде закрита.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям, які постраждали від війни, передбачено грошову допомогу.