Как и где получить денежную помощь, если вы пострадали от войны

Надо отвечать определенным критериям

Благотворительный фонд "Каритас" продолжает производить выплаты определенным категориям украинцев. В настоящее время регистрация на денежную помощь продолжается в Днепре и области.

Как сообщил фонд, проект "Оказание помощи по подготовке к зиме уязвимым категориям ВПЛ и местному населению г. Днепр и Днепропетровской области" при поддержке Diakonie Katastrophenhilfe направлен на помощь гражданам, пострадавшим от войны.

Кто имеет на нее право

Ее может получить семья, проживающая в Томаковской тергромаде Никопольского района Днепропетровской области, и граждане в Днепре, проживающие в местах временного поселения (шелтерах), которая(ые) должна(ы) одновременно соответствовать следующим критериям уязвимости:

лицо с инвалидностью (первая-вторая группа);

пожилой человек (от 60 лет);

домохозяйства с одной головой и/или женщинами, являющимися основными опекунами семьи;

семья с тремя и более детьми до 18 или 23 лет (в случае обучения);

беременная женщина и семьи с детьми младше трех лет;

лицо с хроническими/серьезными болезнями (проблемы психического здоровья).

Какая сумма помощи

Местные жители Томаковской тергромады могут воспользоваться помощью при наличии документов, подтверждающих, что человек действительно пострадал от войны, а также ВПЛ от 24.02.2022 года.

Сумма выплаты составляет 21 тысячу гривен, и она будет предоставляться на закупку топлива для обогрева.

В то же время для ВПЛ в Днепре, которые переместились за последний месяц и проживают в местах временного поселения (шелтерах), помощь предоставляется в виде:

ваучеров на покупку зимних вещей, одеял (на одного члена семьи один ваучер номиналом 4 тыс. грн);

ваучеров на покупку средств альтернативного питания и освещения (2 тыс. грн на семью).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторым украинцам предусмотрена трехмесячная денежная помощь.