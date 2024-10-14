Как и где получить денежную помощь, если вы пострадали от войны
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Надо отвечать определенным критериям
Благотворительный фонд "Каритас" продолжает производить выплаты определенным категориям украинцев. В настоящее время регистрация на денежную помощь продолжается в Днепре и области.
Как сообщил фонд, проект "Оказание помощи по подготовке к зиме уязвимым категориям ВПЛ и местному населению г. Днепр и Днепропетровской области" при поддержке Diakonie Katastrophenhilfe направлен на помощь гражданам, пострадавшим от войны.
Кто имеет на нее право
Ее может получить семья, проживающая в Томаковской тергромаде Никопольского района Днепропетровской области, и граждане в Днепре, проживающие в местах временного поселения (шелтерах), которая(ые) должна(ы) одновременно соответствовать следующим критериям уязвимости:
- лицо с инвалидностью (первая-вторая группа);
- пожилой человек (от 60 лет);
- домохозяйства с одной головой и/или женщинами, являющимися основными опекунами семьи;
- семья с тремя и более детьми до 18 или 23 лет (в случае обучения);
- беременная женщина и семьи с детьми младше трех лет;
- лицо с хроническими/серьезными болезнями (проблемы психического здоровья).
Какая сумма помощи
Местные жители Томаковской тергромады могут воспользоваться помощью при наличии документов, подтверждающих, что человек действительно пострадал от войны, а также ВПЛ от 24.02.2022 года.
Сумма выплаты составляет 21 тысячу гривен, и она будет предоставляться на закупку топлива для обогрева.
В то же время для ВПЛ в Днепре, которые переместились за последний месяц и проживают в местах временного поселения (шелтерах), помощь предоставляется в виде:
- ваучеров на покупку зимних вещей, одеял (на одного члена семьи один ваучер номиналом 4 тыс. грн);
- ваучеров на покупку средств альтернативного питания и освещения (2 тыс. грн на семью).
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторым украинцам предусмотрена трехмесячная денежная помощь.