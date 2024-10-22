В 2025 году украинцы получат увеличенные пенсии: когда будет индексация и повышение

Будет 2 этапа

В Украине пенсионеры продолжают получать ежемесячные выплаты. В следующем году пожилых лиц ожидает индексация и повышение выплат.

Как рассказала в эфире телемарафона министр социальной политики Оксана Жолнович, повышение будет проведено в рамках социальных реформ, направленных на улучшение финансового положения пенсионеров. Для некоторых лиц индексация будет проведена в марте, а для других — повышение выплат летом.

По ее словам, была анонсирована пенсионная реформа, которую должны поддержать депутаты. В бюджете Украины есть деньги на индексацию, однако под вопросом остается реализация повышения. Это объясняется тем, что повышение пенсий планируется летом после завершения работы по реформе. И больше всего увеличение выплат касается лиц, уже давно получающих выплаты.

"Они все получат увеличение. Это будет зависеть от их размера ЕСВ, который они платили, их стажа", — добавила она.

Кроме того, министр отметила важность оплаты ЕСВ официально, ведь эти средства направляются на пенсионные выплаты, с помощью которых они повышаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в следующем году две категории пожилых могут остаться без пенсии.