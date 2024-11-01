Где ВПЛ могут получать ежегодную дополнительную денежную помощь

Подать заявление можно электронно

ВПЛ, проживающие в Полтавской области и его жители, могут получить денежную помощь на лечение или повышение материального обеспечения семьи.

Она будет производиться раз в год. Об этом информируют в "Smart Region Полтавской области".

Такая разовая денежная помощь будет предоставляться депутатами областного совета. Чтобы получить ее, нужно соответствовать нескольким критериям:

иметь статус ВПЛ в подразделениях социальной защиты по месту жительства или пребывания;

быть задекларированным и проживать или находиться в Полтавской области.

Выплата направлена на поддержку граждан, нуждающихся в материальной помощи для повышения жизненного уровня или проведения лечения и сложных операций.

Как получить выплату

Сначала человеку нужно зарегистрироваться на платформе официального сайта Полтавской области. Затем внести личные данные и загрузить все документы, подтверждающие информацию. Далее выбрать депутата из списка, от которого ожидается поддержка.

Если возникли проблемы с регистрацией, можно просмотреть инструкцию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как некоторым ВПЛ, выехавшим из зоны боевых действий, получить денежную помощь.