Некоторые ВПЛ, выехавшие из зоны боевых действий, получат помощь

Для регистрации сначала нужно подать заявление

ВПЛ из разных регионов Украины продолжают получать социальные выплаты. Одна из денежных помощей предоставляется лицам, выехавшим из зоны боевых действий в одну общину Донецкой области.

Такая выплата предусмотрена украинцам, которые выехали из зоны активных боевых действий и в течение сентября-октября 2024 получили статус внутренне перемещенного лица в Добропольской общине Донецкой области. Об этом сообщили в Добропольской городской военной администрации.

Для оформления помощи, лицу сначала нужно подать заявление, а затем ждать звонка от представителя Благотворительного фонда. При регистрации необходимо иметь при себе оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина;

ИНН;

справка ВПЛ.

В то же время регистрация на выплату не дает гарантии, что ее начислят.

Между тем жители Донецкой области, после эвакуации в более безопасные регионы, могут получить дополнительную денежную помощь в 10 800 гривен. Для этого нужно удовлетворять определенным условиям. Кроме денежной помощи лицам также предоставляется гуманитарная, правовая, психологическая помощь и бесплатное жилье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как и кому государство выплатит денежную помощь на отопительный сезон.