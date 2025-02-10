Какой должна быть зарплата украинки, чтобы пенсия была не менее 15 тыс грн

На такую пенсию могут рассчитывать далеко не все

Чтобы получать большую пенсию, лицо должно не только соответствовать всем нормам страхового стажа и возраста, но и иметь повышенную зарплату. Если ежемесячная выплата украинки была бы малой, то и пенсионное начисление соответствовало минималке.

Чтобы узнать, какой должна быть заработная плата, чтобы шестидесятилетняя украинка на заслуженном отдыхе получала не менее 15 тысяч гривен, "Телеграф" использовал специальный пенсионный калькулятор.

Для того чтобы 60-летняя украинка смогла оформить пенсию в 15 тысяч гривен в феврале 2025 года, ей необходимо на этот момент иметь 32 года страхового стажа, а также получать зарплату, которая должна быть не ниже 43 тысяч гривен.

Стоит заметить, что эта выплата актуальна на общих условиях, без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и т.д.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинок в 2025 году может оформить досрочную пенсию в 50 лет. Для этого необходимо удовлетворять одному условию.