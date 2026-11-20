От конструкции аккумулятора зависят запас хода, скорость зарядки и безопасность

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Для покупки сейчас практичнее выбрать серийный электромобиль с обычным литий-ионным аккумулятором. Твердотельные батареи перспективнее по плотности энергии, но полностью твердотельные модели еще не вышли на массовый рынок.

Motor1 объясняет, что ключевое различие между этими батареями – материал, через который движутся ионы лития. В обычном литий-ионном аккумуляторе это жидкий электролит, а в твердотельном его роль выполняют керамика, стекло или специальный полимер.

Что твердотельная батарея дает электромобилю

Более высокая плотность энергии дает производителям два варианта: увеличить запас хода или сохранить его, установив меньшую и более легкую батарею. В некоторых конструкциях предусмотрен анод из металлического лития, который позволяет хранить еще больше энергии.

Скорость зарядки зависит от конструкции всей батареи. Разработчики стремятся сократить время зарядки до продолжительности короткой остановки на заправке. Отдельные конструкции также рассчитаны на более медленный износ элементов во время повторных циклов зарядки и разрядки.

Твердый электролит одновременно разделяет электроды и не дает им соприкасаться. Это помогает предотвратить внутреннее короткое замыкание, которое способно вызвать неконтролируемый нагрев. Замена жидкости твердым материалом также снижает риск утечки и может уменьшить риск возгорания.

Твердый электролит разделяет электроды и помогает предотвратить короткое замыкание Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Почему твердотельные батареи сложно выпускать серийно

Жидкий электролит заполняет мелкие промежутки внутри элемента, а твердый должен плотно прилегать к электродам. Во время зарядки и разрядки материалы расширяются и сжимаются. Из-за этого могут появляться трещины, которые ухудшают контакт и мешают движению ионов.

Для серийного выпуска нужны специальные материалы, точные производственные процессы и строгий контроль качества. Некоторые батареи, которые продают как твердотельные, до сих пор содержат немного жидкого электролита. В полностью твердотельной батарее электролит во всем элементе твердый.

Когда появятся автомобили с новыми батареями

Toyota планирует представить первый автомобиль с полностью твердотельным аккумулятором до конца 2028 года. QuantumScape, которая сотрудничает с Volkswagen, в феврале 2026 года открыла в Калифорнии пилотную линию Eagle Line. На ней будут производить элементы для тестирования и интеграции в продукты.

Международное энергетическое агентство в своем обзоре за 2026 год прогнозирует, что в первой половине 2030-х годов технология будет оставаться преимущественно в премиальном сегменте. Для более широкого внедрения производителям нужно удешевить выпуск элементов и наладить их интеграцию в аккумуляторные блоки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем на лобовом стекле автомобиля черные точки.