Что показывают календарь акций Comfy и прошлогодние цены на Rozetka

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Более низкий курс доллара отразится на ценнике, если следующая партия ноутбуков обойдется дешевле в гривнах и продавец учтет эту экономию в розничной цене. Ноутбуки, уже закупленные к Черной пятнице, могут подешеветь раньше – благодаря акции на остатки.

Утром 20 ноября доллар в обменниках продавали в среднем по 45,48 гривны после снижения на 26 копеек, а в 21:00 Minfin зафиксировал курс продажи 45,49 гривны. По вечернему обновлению в 20:45 средний курс продажи доллара в банках составлял 45,49758 гривны, снизившись на 17 копеек.

Какой курс закладывают в цену ноутбука

Для партии, которую уже оплатили в долларах, закупочная стоимость в гривнах зависит от курса, по которому импортер рассчитался с поставщиком. Падение курса после оплаты не меняет эту сумму. Если магазин покупает технику у украинского дистрибьютора за гривны, отправной точкой для него является цена в счете поставщика, а не курс в обменнике.

При пополнении запасов продавец учитывает и то, сколько будет стоить замена проданного ноутбука. Если долларовая цена поставщика не изменилась, более низкий курс уменьшает гривневую стоимость валютной части новой закупки. Розничная цена также зависит от расходов на доставку, налогов и наценки, поэтому движение курса и изменение ценника не обязательно совпадают по размеру.

Во время распродажи стоит сверять цену ноутбука с минимумом за предыдущие 30 дней Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что показывают распродажи Comfy и Rozetka

"Black Friday 2026 продлится с 24 ноября по 1 декабря включительно", – сообщили в Comfy.

Сеть начнет акцию к самой Черной пятнице, которая приходится на 27 ноября. В распродаже примут участие более 8 000 товаров, среди них – ноутбуки. Если продавец хочет освободить склад под новую поставку, он может временно снизить наценку на имеющуюся технику: закупочная стоимость партии останется прежней, а цена для покупателя снизится на время акции.

Сервис badseller подсчитал, что на Rozetka во время распродажи 2025 года 4 571 отслеживаемая позиция в категории "Ноутбуки и компьютеры" подешевела как минимум на 5% от цены 20 ноября. У 26,5% из них акционная цена не была ниже минимума за предыдущие 30 дней. Медианная скидка от цены накануне составила 11,7%, а от месячного минимума – 6%.

Исследование охватывает цены на страницах товаров самой Rozetka и других продавцов маркетплейса. Для покупателя, который сравнивает предложения Rozetka и Comfy, ориентир – самая низкая цена за последние 30 дней на ноутбук с тем же артикулом и комплектацией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" снизили цену на популярный батончик.