Смогли ли заработать те украинцы, которые обменяли доллары после скандала в Белом доме

Некоторые граждане Украины могут заработать на обмене валют, однако не в этом случае

Курс доллара в Украине, в основном, колеблется в зависимости от важных событий. Показатели могли вырасти, например, из-за напряженной встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 28 февраля. Однако цена валюты после этого не изменилась.

Сколько бы смогли и смогли бы вообще заработать украинцы в период конца февраля-начала марта, если обменяли доллары, которые они купили, например, месяц назад, расскажет "Телеграф". Данные об архивных и актуальных курсах американской валюты были взяты из "Минфина".

Месяц назад, то есть 7 марта, курс продажи доллара составил 41,85 гривны. То есть 100 долларов "стоили" 4185 гривен.

По состоянию на 27 февраля текущего года, то есть за день до встречи двух президентов, курс покупки доллара составлял 41,40 гривны. В то же время курс продажи — 41,90 гривны.

В день встречи курс покупки доллара упал до 41,30 гривны, а продажи – до 41,80 гривны.

Изменений не произошло и 1 марта. Курс покупки составил 41,30, а продажи – 41,80 гривны.

То есть украинец, решивший обменять свои 100 долларов после скандала в Белом доме, не заработал бы ничего, а даже потерял. Ведь, обменяв гривну на доллар в феврале, он заплатил 4185 гривен, а когда банк купил у него доллары и отдал гривну в марте, то лицо получило 4130 гривен, то есть меньше, чем было в начале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, насколько могут вырасти сбережения, если вместо ежемесячных отложений 50 долларов, каждую последующую сумму увеличивать на 10%.