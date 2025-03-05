Сколько нужно откладывать по 1 доллару, чтобы купить телефон Xiaomi

Период накопления на смартфон Хиаоми значительно меньше, чем на iPhone

Чтобы купить новенький iPhone, который стоит более 60 тысяч гривен, украинцу по одному доллару необходимо откладывать ежедневно в течение 4 лет. Однако если остановиться на смартфоне Xiaomi, то период отложений точно сократится.

Интернет-магазин "Ми.ua" предлагает приобрести более популярные смартфоны Xiaomi по цене от почти 8 тысяч гривен до 30 тысяч гривен. "Телеграф" выбрал те предложения, где есть наибольшее количество отзывов.

Итак, если выбрать самый дорогой телефон из предложенных за 29 999 гривен, то украинцу необходимо по 1 доллару (по состоянию на 5 марта 2025 года это 41,60 гривны) откладывать ежедневно в течение 722 дней, что равняется почти 2 годам.

В случае, если выбор остановить на чуть более дешевом телефоне за 19 999 гривен, то период отложений сократится до 481 дня или до 1 года и 4 месяцев.

На смартфоны за 8 999 или 7 999 гривен нужно накапливать чуть более 7 или 6 месяцев соответственно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько удастся отложить долларов, если не пить кофе и экономить на нем в течение 1, 2 или 5 лет.