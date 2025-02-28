Зеленский срочно покинул Белый дом после спора с Трампом. Тот не сдержался в высказываниях

Зеленский и Трамп: что произошло на переговорах в Вашингтоне?

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, подписание соглашения о полезных ископаемых.

Однако после переговоров Дональд Трамп выступил с резким заявлением о позиции Украины в войне. Как сообщается на официальной странице Дональда Трампа.

"Сегодня в Белом доме состоялась очень содержательная встреча. Было узнано многое, что невозможно понять без разговора под таким давлением и в таких условиях. Удивительно, что может проявиться через эмоции, и я пришёл к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка участвует, потому что он считает, что наше участие даёт ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу МИРА. Он проявил неуважение к Соединённым Штатам Америки в их уважаемом Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру". — заявил президент США Дональ Трамп.

Пресс-коференция Дональда Трампа и Владимира Зеленского после их перепалки на встрече в Белом доме отменена, сообщает CNN.

Подписание договора между США и Украиной о редкоземельных полезных ископаемых отменено, сообщает Fox News.

Зеленский покинул Белый дом по просьбе Трампа. В 1:00 ночи по Киеву он даст интервью, сообщает Fox News.

Ранее "Телеграф" сообщал о том , что Президент Украины Владимир Зеленский поспорил с американским коллегой Дональдом Трампом и представителем его администрации Джей Ди Венсом во время встречи в Вашингтоне. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности.