Вместо чашки эспрессо каждый день. Сколько удастся отложить долларов, если экономить 1, 2 или 5 лет

Даже при минимальных отложениях можно получить значительную сумму

Чтобы накопить средства, необязательно откладывать значительную сумму. Например, экономия на кофе, который стоит 50 гривен, в течение одного года может принести более 430 долларов.

А какой будет сумма, если человек будет ежедневно откладывать по 31 гривне, что равняется средней цене на эспрессо в Украине в 2024 году, разбирался "Телеграф". Данные об актуальном курсе американской валюты были взяты из "Минфина".

Если ежедневная сумма отложений в течение одного года будет равна 31 гривне, то в конечном итоге украинец получит 11 315 гривен. Это 271,3 доллара, согласно курсу продаж в 41,71 гривны.

Если не пить эспрессо по 31 гривне ежедневно в течение двух лет, то сумма отложений составит 22 630 гривен, что равняется 542,5 доллара.

В то же время, пять лет экономии на кофе принесет 56 575 гривен. То есть около 1356,4 доллара. На такую сумму можно купить авто. Или положить эти доллары на депозит и ожидать дополнительного пассивного дохода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно собирать 1000 долларов, если зарплата у украинца меньше минималки.