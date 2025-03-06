Эффект снежного шара. Что будет, если ежемесячно увеличивать сумму сэкономленных долларов на 10%

Этот метод оказался более эффективным, чем ежемесячное накопление с одной суммой

Откладывая по 50 долларов из зарплаты определенный период, украинец может стать владельцем авто. А какой будет сумма сбережений, если ежемесячно сумму отложенной валюты увеличивать на 10%, разбирался "Телеграф".

Согласно актуальным данным "Минфин", сейчас, 6 марта 2025 года, курс продажи доллара составляет 41,50 гривны. То есть 50 долларов "стоят" 2075 гривен.

Если в марте 2025 года начать откладывать деньги, то первая сумма составит 50 долларов. В апреле сумма накопления должна вырасти до 55 долларов, а в мае нужно "забыть" о 60,5 долларов.

Как увеличатся суммы отложений в течение года:

в июне нужно положить "под матрас" 66,55 доллара;

в июле — 73,205 доллара;

в августе — 80,53 доллара;

в сентябре — 88,6 доллара;

в октябре — 97,46 доллара;

в ноябре — 107,206 доллара;

в декабре — 118 долларов.

То есть, если в течение года откладывать ежедневно по 50 долларов, то конечная сумма составит 600 долларов. А если украинец использует этот метод накопления, то получит 797,051 долларов, то есть около 800 долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько удастся сэкономить долларов, если ежедневно откладывать цену чашки эспрессо в течение 1, 2 или 5 лет.