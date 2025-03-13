Потеряете до 500 гривен. У кого из пенсионеров могут забрать часть выплаты

Сумма отчислений может быть больше, ведь все зависит от размера пенсии

Выйти на пенсию в Украине в 2025 году можно в 60 лет. Однако если такие лица решили трудоустроиться или уволиться после оформления выплаты, то Пенсионный фонд имеет право отчислить от пенсии до 20%.

Если пожилой человек не сообщил об увольнении или трудоустройстве после оформления пенсии, то ему начислят лишние выплаты. Соответственно если орган обнаружит нарушения, то тогда пенсионер будет обязан вернуть избыточную сумму, об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Отмечается, что у украинцев есть возможность самостоятельно вернуть эти средства. Даже если они этого не сделают, то ПФУ принудительно заберет до 20% суммы из пенсионных начислений.

В то же время в фонде сообщили, что на актуализацию данных у пенсионеров есть десять дней.

"После сообщения об увольнении с работы пенсионеры приобретают право на надбавки и повышения, которые предусмотрены только для неработающих лиц. К примеру, неработающим пенсионерам производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума", — комментируют на информационной странице веб-портала.

Например, если человек в Украине получает минимальную пенсию в 2361 гривну, как говорится в законе, то 20% от этой суммы составляет 472,20 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким требованиям нужно соответствовать, чтобы в 2025 году получать 11 тысяч гривен пенсии.