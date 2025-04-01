Выйти на пенсию с 15 годами стажа в 50 лет. Кто имеет право на досрочную выплату

Им также предусмотрена надбавка

Украинцы могут выйти на досрочную пенсию при определенных условиях. Такие правила действуют и для женщин, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста.

Чтобы многодетным женщинам выйти на отдых раньше, им необходимо достичь 50 лет и иметь не менее 15 лет страхового стажа. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Согласно Закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", таким мамам также предусмотрена надбавка к пенсии. Ее сумма колеблется от 35% до 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в зависимости от количества детей).

Кроме того, в ее трудовую книжку могут внести дополнительные годы страхового стажа за периоды до 01.01.2004, когда мама не работала и ухаживала за детьми, но не дольше чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста. Это можно подтвердить свидетельством о рождении ребенка.

В то же время для матери, работающей, начиная с 1 апреля 2004 года, время ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста засчитывается в страховой стаж. Но при условии, если она ухаживает за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и получает соответствующую помощь по уходу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой должна быть зарплата, чтобы украинец получил пенсию в 16 тысяч гривен.