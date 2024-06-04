Когда деньги — это не главное: зачем Моуринью возглавил "Фенербахче" и кто там играет

На счету "особенного" 26 трофеев

Уже официально стало известно о том, что легендарный португальский тренер Жозе Моуринью нашел новую работу. Он возглавил турецкий "Фенербахче".

"Телеграф" разбирался в том, зачем португалец поехал в Турцию. Также мы расскажем, кто будет играть под его руководством.

Где работал Моуринью до переезда в Турцию

Свое имя португалец сделал в у себя на родине с местным "Порту". Он выиграл с командой Кубок УЕФА, а на следующий сезон взял Лигу чемпионов. После этого началась его эра в самых сильнейших чемпионатах Европы.

В своей карьере Моуринью поработал с "Челси" (дважды), "Интере", "Реале", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэме", а его последним местом работы была римская "Рома".

Зачем Моуринью поехал в Турцию

После официального представления португалец был довольно эмоциональным и много говорил про местную публику. По словам Моуринью, теперь он вместе с ней имеет одну мечту.

"Я часть вашей семьи, и эта футболка — моя кожа. Твои мечты — это мои мечты", — сказал португалец на своей презентации на заполненной домашней арене "Фенербахче".

Контракт португальца рассчитан на два сезона плюс один опциональный. На данный момент в копилке "особенного" 26 титулов и он надеется пополнить ее уже по итогам первого сезона.

"Его подписание говорит о том, на какой уровень мы хотим вывести "Фенербахче". Моу, безусловно, входит в пятерку лучших тренеров всех времен", — сказал президент клуба Али Коч.

Нет сомнений, что Моуринью мог выбрать другой чемпионат и получить гораздо больше денег, но он решился именно на такой вариант. Не исключаем, что в данном случае роль сыграло желание португальца попробовать что-то новое и доказать самому себе, что он действительно выдающийся. К слову, об уровне зарплаты тренера в Турции нет официальной информации, но нет сомнений, что в той же Саудовской Аравии он мог заработать в разы больше.

Интересно, что Моуринью пришел в клуб в довольно непростое время, так как в последний раз "Фенербахче" выигрывал турецкую Суперлигу с сезона 2013-14, а их единственным титулом за последнее десятилетие является Кубок, который они выиграли в 2023 году.

"Особенный" делал конкурентоспособными все клубы, в которых он работал. "Фенербахче", его первый проект за пределами "большой шестерки", и эта работа станет для него новым вызовом.

Чего ждут от Моуринью в "Фенербахче"

Перед тренером стоит задача выиграть национальное первенство, а также вернуться в Лигу чемпионов. Команда пробилась в главный еврокубковый турнир, но впереди непростая квалификация.

К слову, "канарейки" с сезона 2008/09 не играли в групповом этапе Лиги чемпионов. В этом сезоне они выйдут во второй раунд квалификации и должны будут преодолеть три раунда плей-офф, чтобы попасть в топ-36 в Европе.

При этом, если верить местной прессе, у "Фенербахче" есть финансовые возможности, чтобы построить топ-команду и у португальца будут все возможности для этого.

Какие известные игроки выступают за "Фенербахче"

Под рукой у португальца будет достаточно известных футболистов, но нет сомнений, что их станет еще больше с приходом такого специалиста.

Из топ-игроков в нынешнем составе можно отметить боснийца Эдина Джеко, бывшего игрока "Шахтера" и сборной Бразилии Фреда, капитана сборной Сербии Душана Тадича, бельгийца Миши Батшуайи и звезду турецкого футбола Ченгиза Ундера.

Сразу после подписания контракта с клубом у Моуринью спросили о том, кем он планирует усилить команду. По словам португальца, ему интересен вариант с хавбеком "Реала" Арда Гюлером.

"Если Арда Гюлер захочет вернуться в "Фенербахче" на правах аренды, а "Реал Мадрид" будет платить 75% его зарплаты, я определенно хочу, чтобы он был в моей команде", – заявил Жозе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Моуринью побывал на финале Лиги чемпионов и отметился интересной выходкой.