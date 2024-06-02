Моуринью с помощью фото попытался "переманить" главную звезду "Реала" (видео)

"Особенный" в шутку подписал звездного англичанина

Новоиспеченный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью побывал на финале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Там "Особенный" в шутку позвал полузащитника "Реала" Джуда Беллингема в "Фенербахче".

Об этом сообщает caughtoffside. По информации источника, Джуд попросил португальца сделать совместное фото с его матерью. "Особенный" согласился, а взамен предложил англичанину переход в состав "Фенербахче".

После победы "Реала" Беллингем попросил Жозе сфотографироваться с его матерью Дениз: "Извините за это, вы нравитесь моей маме много лет".

Португальский специалист согласился, а после этого сказал Джуду: "Теперь ты переходишь в "Фенербахче".

Напомним, "Реал" победил "Боруссию" Д в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0. Таким образом, украинский вратарь Сливочных Андрей Лунин во второй раз в карьере стал обладателем Кубка чемпионов. По этому показателю голкипер обошел легенду украинского футбола Андрея Шевченко (1 титул). Также Лунин тепло попрощался с Тони Кроосом, который провел последний матч на клубном уровне.