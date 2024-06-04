Коли гроші — це не головне: навіщо Моурінью очолив "Фенербахче" і хто там грає

На рахунку "особливого" 26 трофеїв

Вже офіційно стало відомо, що легендарний португальський тренер Жозе Моурінью знайшов нову роботу. Він очолив турецький "Фенербахче".

"Телеграф" розбирався в тому, навіщо португалець поїхав до Туреччини. Також ми розповімо, хто гратиме під його керівництвом.

Де працював Моурінью до переїзду до Туреччини

Своє ім’я португалець зробив у себе на батьківщині з місцевим "Порту". Він виграв із командою Кубок УЄФА, а наступного сезону взяв Лігу чемпіонів. Після цього почалася його ера у найсильніших чемпіонатах Європи.

У своїй кар’єрі Моурінью попрацював із "Челсі" (двічі), "Інтере", "Реалі", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхеме", а його останнім місцем роботи була римська "Рома".

Навіщо Моурінью поїхав до Туреччини

Після офіційної презентації португалець був досить емоційним і багато говорив про місцеву публіку. За словами Моурінью, тепер він разом із нею має одну мрію.

"Я частина вашої родини, і ця футболка — моя шкіра. Твої мрії — це мої мрії", — сказав португалець на своїй презентації на заповненій домашній арені "Фенербахче".

Контракт португальця розрахований на два сезони плюс один опціональний. На даний момент у скарбничці "особливого" 26 титулів і він сподівається поповнити її вже за підсумками першого сезону.

"Його підписання говорить про те, на який рівень ми хочемо вивести "Фенербахче". Моу, безумовно, входить до п’ятірки найкращих тренерів усіх часів", — сказав президент клубу Алі Коч.

Немає сумнівів, що Моурінью міг вибрати інший чемпіонат і здобути набагато більше грошей, але він зважився саме на такий варіант. Не виключаємо, що в даному випадку роль зіграло бажання португальця спробувати щось нове і довести собі, що він справді видатний. До речі, про рівень зарплати тренера в Туреччині немає офіційної інформації, але немає сумнівів, що в тій самій Саудівській Аравії він міг заробити у рази більше.

Цікаво, що Моурінью прийшов у клуб у досить непростий час, оскільки востаннє "Фенербахче" вигравав турецьку Суперлігу з сезону 2013-14, а їхнім єдиним титулом за останнє десятиліття є Кубок, який вони виграли у 2023 році.

"Особливий" робив конкурентоспроможними всі клуби, в яких він працював. "Фенербахче", його перший проект поза межами "великої шістки", і ця робота стане для нього новим викликом.

Чого чекають від Моурінью у "Фенербахче"

Перед тренером стоїть завдання виграти національну першість, а також повернутися до Ліги чемпіонів. Команда пробилася до головного єврокубкового турніру, але попереду непроста кваліфікація.

До речі, "канарійки" з сезону 2008/09 не грали в груповому етапі Ліги чемпіонів. Цього сезону вони вийдуть у другий раунд кваліфікації і мають подолати три раунди плей-офф, щоб потрапити до топ-36 у Європі.

При цьому, якщо вірити місцевій пресі, "Фенербахче" має фінансові можливості, щоб побудувати топ-команду і португалець матиме всі можливості для цього.

Які відомі гравці виступають за "Фенербахче"

Під рукою португалець матиме досить відомих футболістів, але немає сумнівів, що їх стане ще більше з приходом такого фахівця.

З топ-гравців у нинішньому складі можна відзначити боснійця Едіна Джеко, колишнього гравця "Шахтаря" та збірної Бразилії Фреда, капітана збірної Сербії Душана Тадіча, бельгійця Міші Батшуайї та зірку турецького футболу Ченгіза Ундера.

Одразу після підписання контракту з клубом у Моурінью запитали, ким він планує посилити команду. За словами португальця, йому цікавий варіант із хавбеком "Реала" Арда Гюлером.

"Якщо Арда Гюлер захоче повернутися у "Фенербахче" на правах оренди, а "Реал Мадрид" платитиме 75% його зарплати, я виразно хочу, щоб він був у моїй команді", — заявив Жозе.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Моурінью побував на фіналі Ліги чемпіонів та відзначився цікавою витівкою.