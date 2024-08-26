Более года страдал от тяжелой болезни: умер бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон

Помимо сборной Англии, он тренировал клубы и сборные в Италии, Португалии, Швеции, Мексике, Кот-д'Ивуаре, Китае и на Филиппинах

Бывший тренер по футболу сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон скончался в возрасте 76 лет. Семья сообщила, что до этого он страдал от продолжительной болезни.

Об этом сообщило издание Mirror. Отмечается, что выходец из Швеции тренировал сборную в 67 матчах с 2001 по 2006 годы и помимо того сделал успешную тренерскую карьеру еще в семи странах.

Эрикссон ушел в отставку в феврале 2023 года, незадолго до того, как у него подтвердили терминальную стадию рака поджелудочной железы.

Незадолго до смерти на платформе Amazon Prime показали документальный фильм о жизни тренера.

"Надеюсь, вы запомните меня как позитивного парня, пытающегося сделать все, что он может. Не извиняйтесь, улыбайтесь. Спасибо за все, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь. И живите ею. Пока", — сказал тогда Эрикссон.

Эрикссон стал первым тренером, выигравшим чемпионат и кубок в трех разных странах. Наиболее успешный период его карьеры пришелся на "Лацио", где он, помимо чемпионского титула итальянской лиги, завоевал два Кубка Италии и Кубок обладателей кубков европейских чемпионов.

После этого он перешел в сборную Англии, став первым в истории ее тренером не из Великобритании.

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