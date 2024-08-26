Понад рік страждав від тяжкої хвороби: помер колишній тренер збірної Англії Свен-Йоран Ерікссон

Крім збірної Англії, він тренував клуби та збірні в Італії, Португалії, Швеції, Мексиці, Кот-д’Івуарі, Китаї та на Філіппінах.

Колишній тренер з футболу збірної Англії Свен-Йоран Ерікссон помер у віці 76 років. Сім’я повідомила, що до цього він страждав від тривалої хвороби.

Про це повідомило видання Mirror. Зазначається, що виходець зі Швеції тренував збірну в 67 матчах з 2001 по 2006 роки і, крім того, зробив успішну тренерську кар’єру ще в семи країнах.

Ерікссон пішов у відставку у лютому 2023 року, незадовго до того, як у нього підтвердили термінальну стадію раку підшлункової залози.

Незадовго до смерті на платформі Amazon Prime показали документальний фільм про життя тренера.

"Сподіваюся, ви запам’ятаєте мене як позитивного хлопця, який намагається зробити все, що він може. Не вибачайтеся, посміхайтеся. Дякую за все, тренери, гравці, глядачі, це було круто. Бережіть себе і своє життя. І живіть ним. Прощайте", — сказав тоді Ерікссон.

Ерікссон став першим тренером, який виграв чемпіонат та кубок у трьох різних країнах. Найбільш успішний період його кар’єри припав на "Лаціо", де він, окрім чемпіонського титулу італійської ліги, завоював два Кубки Італії та Кубок володарів кубків європейських чемпіонів.

Після цього він перейшов до збірної Англії, ставши першим в історії її тренером не з Великої Британії.

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