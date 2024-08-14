Умерла сестра экс-премьера Яценюка: что стало причиной смерти (фото)

"Телеграф" рассказал, что известно об Алине Стил

В среду, 14 августа, на 56-м году жизни умерла сестра бывшего премьер-министра Арсения Яценюка Алина Стил. Причиной смерти стал рак.

Об этом сообщил Арсений Яценюк на своей странице в Фейсбуке. Он пишет, что Алина боролась за жизнь до последней минуты.

"Моя родная, дорогая, любимая, прекрасная сестра Алиночка покинула этот мир. Она достойно прожила свои 56 лет и последние шесть из них сражалась против ужасного рака. Не сдавалась до последней минуты. По себе Алина оставила двоих замечательных детей — Ульянку и Джеймса. Досадно и больно мне. Спасибо за все, моя дорогая сестра", — пишет Яценюк.

Алина Стол — что известно

Алина Стил (девичья фамилия Яценюк) в Черновцах ходила в школу №9. Высшее образование получила на факультете иностранной филологии в Черновицком государственном университете. Отлично владеет английским языком.

В 1999 году Алина переехала в Америку. Вскоре она вышла замуж за Джона Стила. У пары есть общий сын Джеймс.

Однако брак для Алины с американцем не первый, а третий. До этого она была уже дважды замужем, у нее есть дочь Ульяна Белоскурская, которая переехала с мамой в Штаты.

Как отмечается на ее странице в социальной сети Facebook, женщина проживает в Санта-Барбаре (штат Калифорния). Последнее сообщение на ее странице опубликовано 13 июля. Она поделилась фотографией своего отца с Арсением Яценюком.

Ранее "Телеграф" писал, что в Черновицкой области скончался украинский физик, бывший ректор Черновицкого университета Николай Ткач.