Отключения света продолжаются: председатель ОВА рассказал, угрожает ли Харькову блекаут

Энергетики работают над восстановлением

В Харькове из-за многочисленных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры продолжаются плановые отключения света. Однако о блекауте в городе пока речь не идет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, отключения электроэнергии продолжаются в среднем по семь часов в сутки.

"Мы о блекауте пока не говорим. У нас сейчас плановые отключения, поскольку нам не хватает электроэнергии для нашего населения. Поэтому мы отключаем планово электроэнергию с 5:00 до 23:00", — подчеркнул председатель ОВА.

Он также значил, что с 23:00 до 5:00 власти пытаются заживить всех потребителей, поскольку нагрузки на электросети не такие, как днем. Синегубов также сообщил, что над ликвидацией последствий обстрелов трудятся более 400 работников ГСЧС и более 100 энергетиков работают над восстановлением.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский сказал, стоит ли ждать наступления на Харьков.