Одна из крупнейших в Украине: как выглядела Змиевская ТЭС до разрушения россиянами

Станция подавала электроэнергию сразу в три области

Из-за российского обстрела 22 марта разрушена Змиевская ТЭС. В "Центрэнерго" говорят, что сумма ущерба пока неизвестна, но степень разрушения блоков варьируется от полной к значительной.

"Телеграф" разобрался в том, где находится Змиевская ТЭС и какие регионы обеспечивала электроэнергией. Это предприятие было одним из крупнейших в Украине.

Змиевская тепловая электрическая станция имени Г. Кржижановского находится возле поселка Слобожанское в Чугуевском районе Харьковской области в 55 км от Харькова. Она обеспечивала электроэнергией сразу три области: Харьковскую, Полтавскую и Сумскую. Была названа в честь руководителя Энергетического института АН СССР Г. М. Кржижановского.

Первый энергоблок был введен в эксплуатацию 31 декабря 1960 года, всего их насчитывается на ТЭС 10 (6х175 МВт, 3х275 МВт, 1х325 МВт). Электрическая мощность Змиевской ТЭС 2200 МВт. Основное топливо: уголь марки "А" и "П", газ и мазут.

Это не первый раз, когда Змиевская ТЭС пострадала от россиян. 11 сентября 2014 года работа станции была приостановлена из-за дефицита угля, который возник из-за оккупации РФ Донецкой области. А уже 24 сентября один энергоблок станции был запущен в работу. ТЭС функционировала с минимальной нагрузкой из-за сохраняющегося дефицита топлива.

А 11 сентября 2022 года Змиевская ТЭС вместе с другими энергообъектами Украины была обстреляна россиянами, возник пожар.

"Были обстреляны Змиевская ТЭС и три подстанции высокого напряжения, обесточены 40 подстанций различного напряжения, отключены 2 воздушные линии 750 кВ, 5 воздушных линий 330 кВ", — рассказал о последствиях удара по Харьковской области министр энергетики Галущенко.

Пожар на энергообъекте осенью 2022 года

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