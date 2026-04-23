Днепрянам стоит готовить и зонтики, и футболки: какой может быть погода в начале мая

На смену затяжному похолоданию, в городе возможна летняя жара

Погода в Днепре в мае должна быть по-настоящему весенней и комфортной. Хотя прятать зонтики в шкаф не стоит, ведь в городе возможны кратковременные дожди.

Согласно данным прогностической модели WeatherNext 2 тепло придет в город четко по графику. Уже с 1 мая жители и гости Днепра ощутят существенное потепление, когда столбики термометров ночью будут держаться на отметке +9°C, днем поднимутся до отметки +19°C.

Примечание Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Уже 2 мая погода продолжит эту приятную тенденцию, прибавив еще несколько градусов. Столбики термометра ночью достигнут +10°C, а днем +21°C.

Погода в Днепре 1-8 мая. Фото — сгенерировано ИИ

Ситуация изменится 3 и 4 мая, поскольку над регионом возможно прохождение атмосферного фронта. В эти дни ожидается надвигающаяся облачность и кратковременные дожди, которые немного собьют дневную жару до +18…+20°C. Несмотря на осадки, ночи будут оставаться относительно теплыми, а температура не опускается ниже +9°C.

Начиная с 5 мая, будет настоящий температурный прорыв. Небо над Днепром прояснится, а солнце начнет прогревать воздух до +22°C. Уже 8 мая город может накрыть настоящую летнюю жару до +25°C.

Что прогнозирует meteofor

В то же время данные Meteofor рисуют несколько иную картину, прогнозируя гораздо больше осадков и более низкие температуры. В частности, первые три дня мая, по этому прогнозу, будут дождливыми, а воздух прогреется только до +13…+17°C, что существенно контрастирует с оптимистичными +21°C от других сервисов.

Наибольший разрыв в цифрах ожидается в конце недели: если ИИ-модели обещают солнечное лето, Meteofor предупреждает о резком похолодании. С 7 мая температура может упасть до +13…+15°C днем, а ночью столбики термометров опустятся до +6°C.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Киеве потеплеет.