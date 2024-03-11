Украинцы массово скупают валюту: что будет с курсом доллара дальше

Международные резервы НБУ падают второй месяц подряд

В феврале 2024 года международные резервы Украины снова снизились. В этот раз на 3,8% до 37,1 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. Почему НБУ продает доллары из резервов? Для обеспечения курсовой устойчивости.

Курс на макроуровне

Речь идет о немалых деньгах. Национальный банк в прошлом месяце продал на валютном рынке 1 540,6 млн долларов и выкупил в резервы 31,9 млн долларов. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в феврале составила 1 508,7 млн долларов. Это в 1,4 раза меньше по сравнению с январем, но все равно заметно. К тому же немало пришлось выплатить для погашения долгов. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 1129,5 млн долларов США. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 379 млн долларов. "Выплаты по внешним долгам выросли вместе со ставками ФРС, ЕЦБ, Банка Англии и других центральных банков. Поэтому возросла стоимость кредитов от МВФ, конечно, для Украины она меньше рыночной, но это сказывается на размере выплат не только МВФ, но и другим кредиторам", — отмечает Виталий Шапран, экономист, экс-член Совета НБУ.

Динамика международных резервов НБУ

В январе и феврале Украина должна получить до 6 млрд долларов, которые были бы направлены на покрытие дефицита бюджета. Реально получено всего около 1,2 млрд международного финансирования – от Японии и Норвегии. "Январь и февраль оказались достаточно "нервными" не только из-за недополученных средств от международных партнеров, которые заранее "вписаны" в бюджет, но еще и потому, что отсутствие системы внешнего финансирования усиливает давление на национальную валюту, что в свою очередь сказывается на валютном рынке, на депозитных и кредитных программах", — считает председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов.

Снижение золотовалютных резервов вследствие торможения помощи от США и ЕС можно было предусмотреть. Так что эксперты упрекают НБУ в решении ввести плавающий курс гривны: "На мой взгляд НБУ достаточно неудачно выбрал время для перехода на плавающий курс, наш рынок все же остается еще чувствительным как к новостям с фронта, так и к новостям с дипломатических фронтов, — упрекает Виталий Шапран. — Отсутствие фиксированного курса на межбанке толкает в таких условиях экспортеров к задержке валютной выручки за рубежом, импортеров — к ввозу товаров с запасом. Поэтому НБУ приходится с октября тратить на интервенции больше, чем он должен был бы тратить". Согласно отчету НБУ, в феврале наличные средства, депозиты и средства на счетах снизились до 14-месячного минимума в 8 млрд долларов, золото — до 4-месячного минимума — в 1,7 млрд долларов, текущие резервы стали превышать 3-месячный средний уровень чистого импорта. Впрочем, эксперты не видят угрозы.

В марте ожидается увеличение объемов международной помощи, в том числе поступление первого транша на 4,5 млрд евро, или около 4,9 млрд долларов в рамках Ukraine Facility. Кроме того, Украина ожидает транш от МВФ в 900 млн дол. "В долгосрочной перспективе никакой угрозы динамика ЗВР для стабильности валютного рынка не несет. ЗВР у нас находятся и так на очень высоком уровне, их динамика сейчас не может влиять на рынок, а скорее, является техническим показателем", — объясняет Виталий Шапран.

Наличный курс доллара

Аппетит к валюте имеет не только НБУ, но и рядовые граждане. В феврале 2024 года украинцы купили наличной валюты на 733 млн долларов больше, чем продали (1,85 млрд долларов в эквиваленте против продажи 1,12 млрд долларов). В январе 2024 года было рекордное превышение покупки населением наличной валюты над продажей — 855 млн долларов.

Покупка и продажа валюты населением

Какие причины? "Устойчивый спрос населения на наличную валюту можно объяснить высокими девальвационными ожиданиями, подтверждаемыми фактической девальвацией гривни. У населения также остается достаточно высокий уровень наличных денег на руках после декабрьских выплат. Не будем забывать об эмоциональной составляющей после заявлений о мобилизации и возможном блокировании счетов уклонистов, этот быстрый всплеск пришелся на декабрь. Наконец, держатели валюты на растущем курсе доллара ожидают дальнейшего роста и продают только при необходимости, и только маленькая часть этой валюты идет на валютные ОВГЗ (в среднем по 13 млн долл. за неделю). Помним, что население держит наличные деньги на руках также из-за ограниченного количества инструментов для инвестирования и сохранения капитала в гривне, хотя гривневая доходность достаточно привлекательна", — объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По мере стабилизации курса и поступлений внешней помощи ситуация нормализуется, как и спрос населения. Часть денег перетекает в криптовалюту, ведь ценовые рекорды биткоина подогревают жадность. Часть — в валютные ОВГЗ, где проценты привлекательнее депозитов. Соответственно, население имеет меньше гривны.

Так с курсом все плохо? Вовсе нет. "По моим оценкам, НБУ для поддержания баланса спроса и предложения на валютном рынке было бы вполне достаточно ЗВР на уровне 25—30 млрд долларов. Впрочем, если наши партнеры будут продолжать выполнять свои обещания, ЗВР уже через полгода уверенно подтянутся до отметки 40 млрд долларов", — говорит Шапран.

О каких цифрах речь? Курс доллара на наличном рынке в марте будет колебаться в коридоре 38,8—39,9 грн, ежедневные изменения составят до 0,5 грн. Таким прогнозом курса с "Телеграфом" поделился начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой.