Доллару пророчат подорожание в марте: что украинские банкиры говорят о прогнозах

В марте тоже возможен рост

По мнению некоторых экспертов, курс доллара в середине марта может несколько вырасти. Банкиры считают такой сценарий маловероятным, хотя и допускают некоторые изменения в курсе, которые не будут играть важную роль.

Об этом в своем прогнозе для "Телеграфа" сообщил начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. По его словам, этого можно избежать благодаря двум факторам.

Так, когда во второй половине февраля курс доллара в Украине на несколько дней вырос примерно на 3%, это сопровождалось двумя факторами – снижением валютных интервенций НБУ с 500-600 млн долларов в месяц до 300 млн долл., а также превышением спроса над предложением на 10%.

Сейчас же, несмотря на ежедневный рост или снижение курсов, поведение покупателей и продавцов достаточно адекватно. Да, на рынке отсутствуют проявления ажиотажа или какой-либо избыточности, позволяющей НБУ проводить достаточно гибкое регулирование, изменяя, если это необходимо или целесообразно, объемы валютных интервенций.

Поэтому курс доллара на наличном рынке будет составлять коридор в 38,8-39,9 грн, ежедневные изменения составят до 0,5 грн, а разница между курсами купли и продаж не превысит 0,5 грн в коммерческих банках и 1 грн в обменных пунктах.

"Таким образом, несмотря на изменяющуюся ситуацию (частые и разноплановые изменения валютных курсов) общая картина валютного рынка не изменится. Рынок находится за полшага до полной либерализации, что станет возможным, когда возникнут для этого достаточные условия. Однако рынок "защищен" от курсовых потрясений удачными тактическими шагами регулятора для достижения равновесия между спросом и предложением", — заключает Тарас Лесовой.

Между тем, еще до конца текущей недели, 8 марта, курс доллара в Украине может несколько возрасти, считает директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.