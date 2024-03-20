Украину накрывает "аптечный голод" : какие лекарства уже исчезают с полок и что происходит с ценами

В аптеках – новая волна дефицита. За немалым перечнем лекарств приходится побегать

В последнее время в аптеках местами исчезают лекарства: от антибиотиков до некоторых противовоспалительных, препаратов от давления и т. д. Еще цены ползут вверх. "Бизнес-Телеграф" разбирался в происходящем.

Какие лекарства стали проблемными

Аптекари жалуются: все больше препаратов пропадает с полок, а пополнить ассортимент они не могут, потому что импортеры отказывают в поставках.

На рынке есть недостаток "Нимесила", "Ко-Амлеса", "Ко-Пренессы", "Креона". "Не скажу, что их совсем нельзя купить, но найдете не во всех аптеках, придется побегать. Есть и лекарства, которые можете вообще не найти, в частности, детские антибиотики в суспензиях. "Цефмы", "Цефикса", "Оспамокса", "Амоксициллина", "Аугментина ES", "Аугментина 400" именно в "детской" форме во многих аптеках нет. Есть "Азимет" в суспензиях, но это "узкий" препарат, подходит не всегда", — рассказала "Бизнес-Телеграфу" глава профильного объединения ФармРада и владелица аптеки в Киевской области Елена Прудникова.

В большой сети АНЦ "Бизнес-Телеграфу" сообщили о недостатке препаратов "Саксенда" и "Виктоза". "Потребность в этих препаратах на сегодняшний день удовлетворена лишь на 30%. Поставщики отказываются увеличивать объемы, потому что есть проблемы с производством на глобальном уровне", — говорит директор управления закупок сети АНЦ Елена Кунденко.

Уровень дефицита зависит от размера сети. По данным Кунденко, уровень отказов поставщиков по другим препаратам колеблется между 0,3% и 1,8% (т. е. на такой процент дают меньше лекарств, чем требует сеть).

На первый взгляд, это не так много. К тому же их проще заменить аналогами. Но, как говорит Прудникова, небольшие аптеки сейчас в гораздо худшей ситуации. "Маленьким аптекам многие оптовики вообще дают товар по остаточному принципу. Большим сетям — по тысяче упаковок, маленьким — несколько десятков, к тому же по предоплате. Поэтому полки в некоторых аптеках стремительно пустеют, а пополнить их мы не можем", — жалуется Прудникова.

Конечно, наличие лекарств зависит от концентрации крупных сетей в отдельном регионе. Директор Тернопольского областного аптечного объединения Наталья Маркив жалуется, что в их городе тех же "детских" антибиотиков вообще нет. И родители вынуждены искать их в других регионах.

Проблема именно с антибиотиками в суспензиях действительно очень серьезная. Обычными "взрослыми" таблетками их заменить трудно. Не та дозировка, плюс дети просто не могут их пить, потому что горькие на вкус.

Мало завозят и много болеют

Что происходит? Руководитель компании "Алкалоид-Киев" (импортирует антибиотики, витамины, препараты от болезней сердца органов дыхания и др.) Артем Матвеев говорит, что у проблем с лекарствами есть несколько причин.

Во-первых, глобальный дефицит некоторых препаратов в мире. Речь идет в первую очередь об антибиотиках. Американский регулятор FDA в прошлом году заявил о нехватке амоксициллина (потребителям он известен как антибиотик "Аугментин", "Амоксиклав", "Амоксил-К" и т. д.).

Крупнейшие производители (Aurobindo, Teva, Hikma) объясняли это тем, что спрос на их продукты резко возрос. И они просто не успевают за потребностями рынка. Мировой фармацевтический рынок еще не отошел от эпидемии ковида. Тогда спрос на антибиотики вырос, а производственные цепочки порвались. К тому же сократил продажи такой крупный экспортер антибиотиков, как Китай. Европейский фармрегулятор – EMA – тоже отмечал, что дефицит антибиотиков связан с нехваткой сырья.

Добавила проблем вспышка стрептококковой инфекции в Европе, из-за чего спрос на антибиотики вырос на 20%. Некоторые страны отреагировали ограничением экспорта. Например, Румыния временно останавливала продажу антибиотиков в суспензии и противовоспалительных детских на внешние рынки. Нидерланды потребовали от дистрибьюторов иметь на складах по меньшей мере 6-недельные запасы лекарств, а правительство Бельгии оставило за собой право останавливать экспорт в случае кризиса на внутреннем рынке.

"Из нашей страны уехало много детей, рождаемость сокращается. Но, несмотря на прогнозы, спрос на те же детские антибиотики в Украине вырос: дети долго были вне коллектива, поэтому коллективный иммунитет ослаб. И сейчас любой насморк может закончиться осложнениями, требующими сложного лечения. Оперативно увеличить производство фармзаводы не могут, потому что это долгий процесс. Поэтому спрос на лекарства превышает предложение", — пояснил Матвеев.

Рост спроса подтверждают цифры. По данным компании Proxima Research, в 2023 году продажи лекарств в аптеках выросли на 25% — до 130 млрд гривен. Долларовый эквивалент также вырос. Практически на 10% — до 3,5 млрд.

Вторая причина проблем с лекарствами – блокада польской границы. "Те, кто возит через Польшу, испытывают трудности, как и те, кто до войны возил по морю. Есть задержки партий, логистика подорожала", — отметил Матвеев. Его слова подтверждает Кунденко из АНЦ. "Из-за блокирования польской границы имеем задержки в поставках некоторых препаратов", — говорит она.

Катастрофы нет. Кунденко говорит, что АНЦ предлагает покупателям аналоги. Впрочем, многие аптеки уже переписывают ценники, и наиболее востребованные медикаменты дорожают в первую очередь. К примеру, антибиотики в суспензии с начала года подорожали на 10—15%.