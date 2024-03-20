"Аптечний голод" накриває Україну: які ліки вже зникають з полиць та що відбувається з цінами

В аптеках — нова хвиля дефіциту. За чималим переліком ліків доводиться побігати

Останнім часом в аптеках подекуди зникають ліки: від антибіотиків до деяких протизапальних, препаратів від тиску тощо. Ще й ціни повзуть вгору. "Бізнес-Телеграф" розбирався, що відбувається.

Які ліки стали проблемними

Аптекарі скаржаться: все більше препаратів пропадає з полиць, а поповнити асортимент вони не можуть, бо імпортери відмовляють у постачанні.

На ринку є нестача "Німесилу", "Ко-Амлеси", "Ко-Пренеси", "Креону". "Не скажу, що їх зовсім не можна купити, але знайдете не в усіх аптеках, доведеться побігати. Та є й ліки, що можете взагалі не знайти, зокрема, дитячі антибіотики в суспензіях. "Цефми", "Цефіксу", "Оспамоксу", "Амоксициліну", "Аугментину ES", "Аугментину 400" саме в "дитячій" формі у багатьох аптеках немає. Є "Азімед" у суспензіях, та це досить "вузький" препарат, підходить не завжди", — розказала "Бізнес-Телеграфу" голова профільного об‘єднання ФармРада і власниця аптеки у Київській області Олена Пруднікова.

У великій мережі АНЦ "Бізнес-Телеграфу" повідомили, що є нестача препаратів "Саксенда" та "Віктоза". "Потреба в цих препаратах на сьогодні задоволена лише на 30%. Постачальники відмовляються збільшувати обсяги, бо є проблеми з виробництвом на глобальному рівні", — каже директор управління закупівель мережі АНЦ Олена Кунденко.

Рівень дефіциту залежить від розміру мережі. За даними Кунденко, рівень відмов постачальників по інших препаратах коливається між 0,3% та 1,8% (тобто на такий відсоток дають менше ліків, ніж просить мережа).

На перший погляд, це не так багато. До того ж їх простіше замінити аналогами. Та, як каже Пруднікова, невеликі аптеки зараз у набагато гіршій ситуації. "Маленьким аптекам багато оптовиків взагалі дають товар за залишковим принципом. Великим мережам — по тисячі упаковок, маленьким — кілька десятків, до того ж — за передплатою. Тому полиці в деяких аптеках стрімко порожніють, а поповнити їх ми не можемо", — скаржиться Пруднікова.

Звісно, наявність ліків залежить від концентрації великих мереж в окремому регіоні. Директор Тернопільського обласного аптечного обʼєднання Наталія Марків скаржиться, що в їхньому місті тих же "дитячих" антибіотиків взагалі немає. І батьки змушені шукати їх в інших регіонах.

Проблема саме з антибіотиками в суспензіях насправді дуже серйозна. Звичайними "дорослими" таблетками їх замінити важко. Не те дозування, плюс діти просто не можуть їх пити, бо гіркі на смак.

Мало завозять і багато хворіють

Що відбувається? Керівник компанії "Алкалоїд-Київ" (імпортує антибіотики, вітаміни, препарати від хвороб серця, органів дихання тощо) Артем Матвєєв каже, що проблеми з ліками мають кілька причин.

По-перше, глобальний дефіцит деяких препаратів у світі. Мова йде в першу чергу про антибіотики. Американський регулятор FDA минулого року заявив про нестачу амоксициліну (споживачам він відомий як антибіотик "Аугментин", "Амоксиклав", "Амоксил-К" тощо).

Найбільші виробники (Aurobindo, Teva, Hikma) пояснювали це тим, що попит на їхні продукти різко зріс. І вони просто не встигають за потребами ринку. Глобальний фармацевтичний ринок ще не відійшов від епідемії ковіду. Тоді попит на антибіотики зріс, а виробничі ланцюжки порвалися. До того ж скоротив продажі такий великий експортер антибіотиків, як Китай. Європейський фармрегулятор — EMA — теж зазначав, що дефіцит антибіотиків пов`язаний з нестачею сировини.

Додав проблем спалах стрептококової інфекції в Європі, через що попит на антибіотики виріс на 20%. Деякі країни зреагували обмеженням експорту. Наприклад, Румунія тимчасово зупиняла продаж антибіотиків в суспензії та дитячих протизапальних на зовнішні ринки. Нідерланди ввели вимогу до дистрибуторів мати на складах щонайменше 6-тижневі запаси ліків, а уряд Бельгії залишив за собою право зупиняти експорт у разі кризи на внутрішньому ринку.

"З нашої країни поїхало багато дітей, народжуваність скорочується. Але, попри прогнози, попит на ті ж дитячі антибіотики в Україні виріс: діти довго були поза колективом, тому колективний імунітет ослаб. І зараз будь-який нежить може закінчитися ускладненнями, що потребують складного лікування. Оперативно збільшити виробництво фармзаводи не можуть, бо то довгий процес. Тому попит на ліки перевищує пропозицію", — пояснив Матвєєв.

Зростання попиту підтверджують цифри. За даними компанії Proxima Research, у 2023 році продаж ліків в аптеках зріс на 25% — до 130 млрд гривень. Доларовий еквівалент так само виріс. Майже на 10% — до 3,5 млрд.

Друга причина проблем з ліками — блокада польського кордону. "Ті, хто возить через Польщу, мають складнощі, як і ті, хто до війни возив морем. Є затримки партій, логістика подорожчала", — зазначив Матвєєв. Його слова підтверджує Кунденко з АНЦ. "Через блокування польського кордону є затримки у постачанні деяких препаратів", — каже вона.

Катастрофи немає. Кунденко каже, що АНЦ пропонує покупцям аналоги. Втім, багато аптек вже переписують цінники, і медикаменти, які мають найбільший попит, дорожчають у першу чергу. Наприклад, антибіотики у суспензії з початку року подорожчали на 10—15%.