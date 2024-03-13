Дефицит неизбежен? Как блокада польской границы зачищает полки супермаркетов от импортной молочки

Из-за блокады польской границы из украинских магазинов начинают исчезать импортные сыры

"Через Польшу везут не только местные продукты, но и товары из других стран Европы, в частности, Нидерландов. Раньше все это ехало до двух недель, сейчас нам предлагают поставку за два месяца, — рассказал "Бизнес-Телеграфу" владелец сети магазинов "Италмаркет" Юнус Зейнатдинов. — Молочка быстро портится, для многих видов продукции, тех же йогуртов, мягких сыров, это недопустимые сроки".

"Бизнес-Телеграф" выяснил, как изменилось предложение молокопродуктов в украинских магазинах и чего ждать дальше.

Два месяца в пути и тройной ценник

На рынке "Столичный" в Киеве, где традиционно продается много импортной еды (в том числе и той, которая не совсем легально завозится в страну бусиками) ощутимо уменьшился ассортимент.

Польские, голландские, итальянские сыры на полках есть, но выбор сократился. И продавцы предупреждают, что дальше будет хуже.

В супермаркетах доля импортной молочки традиционно ниже. Так что "похудение" ассортимента там не так заметно, но оно тоже есть. К примеру, исчезли португальские мягкие сыры с добавлением ананаса или вяленых томатов. В "Ашане" говорят, что партия товара "застряла на границе".

Юнус Зейнатдинов рассказывает, что многие виды импортной молочки "зависли". В частности, речь идет о польских и голландских сырах и йогуртах, а также сливочном масле.

Еще в январе их доставка занимала до двух недель. А то, что заказали в феврале, когда уже начались блокировки границы, не приехало и до сего времени. По новым поставкам транспортники называют срок до двух месяцев.

"Это не просто долго. Это фактически ставит крест на импорте тех же йогуртов или мягких сыров, потому что они доедут до нас уже испорченными. Мы их даже заказывать не будем. И чем теплее за окном, тем от большего перечня молочки мы будем вынуждены отказываться. Даже для твердых сыров это слишком долго, потому что может появиться плесень", — говорит бизнесмен.

Во времена предыдущей блокады границы в конце прошлого года отечественный бизнес нашел выход. Товар переносили из фур в бусики, которые забастовщики пропускали.

Это уже не работает. "Раньше в бусики пихали по три тонны и ехали. А сейчас поляки пускают их через весы и не позволяют нагружать больше тонны. Чтобы перегрузить фуру, нужно больше 20 микроавтобусов", — отметил предприниматель.

Молочку пытаются везти через другие границы, но там тоже увеличились очереди. Поэтому, например, итальянская продукция, которую традиционно везут через венгерскую границу, тоже попадает в Украину с большим опозданием.

При этом стоимость логистики выросла втрое. "В прошлом году фура из Гданьска в Киев стоила 2800 евро, сейчас тариф доходит до 8500 евро. Розничные цены растут. Польская гауда стоила 285 гривен, сейчас — 325 гривен за килограмм", — рассказывает Зейнатдинов.

Большим сетям с доставкой проще. Руководитель компании "Эпицентр Маркетплейс" Юлия Пинтескул говорит, что задержки есть, но незначительные. "У нас уже есть опыт использования контейнерных перевозок по железной дороге из польских морских портов Гдыня и Гданьск, хотя они также занимают немало времени", — отметила Пинтескул.

Доедают запасы

На улице украинских молочников праздник? Пока нет. "Мы пока что ощутили последствия блокирования польской границы лишь в том, что труднее стало экспортировать свою продукцию, в частности сухую сыворотку. А с доступом польских сыров на украинский рынок катастрофы нет, по крайней мере, наши продажи пока не выросли из-за того, что конкуренция с поляками стала меньше. Разве что сознательные граждане сами отказываются от польской продукции", — говорит глава "Молочного альянса" Сергей Вовченко.

Дело в том, что наученные горьким опытом прошлогодней блокады наши импортеры в январе сделали запас.

Как свидетельствуют данные таможенной статистики, ферментированных и сквашенных молочных продуктов (сюда входят и йогурты) в январе 2024 года завезли более 700 тонн на 1,5 млн долларов, сливочного масла – 615 тонн на 3,4 млн долларов, сыров – почти 3 000 тонн на 17,3 млн.

Это больше чем среднестатистический месячный импорт молочки в прошлом году. К примеру, сыров в 2023 году завозили примерно 2 800 тонн в месяц, а сливочного масла — всего по 220 тонн. Цифры по сквашенной молочке примерно такие же, как в январе этого года, но это понятно — срок годности ограничен, больших запасов не сделаешь.

"Того, что навезли впрок, хватит еще примерно на месяц. А вот с середины апреля уже начнутся проблемы, многие импортные продукты, та же моцарелла или буррата, могут вообще исчезнуть из продажи", — прогнозирует Зейнатдинов.

Пинтескул говорит, что у "Эпицентра" есть запасы товаров на несколько месяцев. И отмечает, что в сети уже занимаются импортозамещением по пищевой группе, потому что увеличение себестоимости доставки делает нерентабельными некоторые продукты, а повышать цены из-за невысокой платежеспособности украинцев сложно.

Будет дефицит? Точно не в массовом сегменте. Украинские молочники уже давно выпускают аналоги всего. И разницу могут заменить разве что гурманы.