Независимые члены потеряли большинство в наблюдательном совете "Укрнафты", эксперт озвучил последствия

Один из трех независимых членов наблюдательного совета "Укрнафты" Иренеуш Фонфара, только месяц назад избранный на эту должность, решил сменить работу и перейти в польский "Орлен", в связи с чем возникает два вопроса.

Их озвучил политический эксперт Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook.

Во-первых, считает эксперт, интересно, насколько эффективно Минобороны и НАК "Нафтогаз" потратили время и деньги на подбор директоров в наблюдательный совет.

Однако еще более интересен, по его мнению, вопрос, будет ли дееспособен такой наблюдательный совет и, в частности, комитет по назначениям и вознаграждениям и комитет по Аудиту. "Также к руководству "Укрнафты" есть вопросы и по оценке результатов работы в 2023 году и по конфликту интересов в работе с контрагентами и эти органы наблюдательного совета являются ключевыми, чтобы мы услышали ответы на эти важные вопросы", — пишет Шнайдер.

"Меня не оставляет впечатление, что мы имеем дело с красиво разыгранной комбинацией. Из-за потери одного голоса, независимые члены, потеряли все большинство в наблюдательном совете. А это значит, что теперь какие-либо решения или предложения независимых директоров, которые не понравятся менеджменту "Укрнафты", могут быть заблокированы в наблюдательном совете представителями акционеров. Ну а это как вы понимаете, совсем не хорошо", — резюмирует политический эксперт.