Мобилизация с 1 ноября: кого призовут первыми и какие новые правила бронирования будут действовать

Отсрочка может не продлиться автоматически, а критерии бронирования пересмотрят

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Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней – до 29 января 2027 года. Основные правила призыва в ноябре не меняются, однако правительство пересматривает подход к бронированию работников. "Телеграф" собрал все, что нужно знать о мобилизации в ноябре.

Кого будут призывать в ноябре

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если военно-врачебная комиссия признала их годными к службе и у них нет отсрочки или бронирования. Также будут призывать граждан, которых после повторного медицинского осмотра признали годными из-за изменения состояния здоровья.

При определенных условиях призыву подлежат и некоторые мужчины младше 25 лет, если они имеют статус военнообязанных. Речь идет, в частности, об офицерах запаса, выпускниках военных кафедр и т. д.

Для рядового и сержантского состава, младших и старших офицеров предельный возраст призыва составляет 60 лет, для высшего офицерского состава – 65. По достижении предельного возраста мужчин снимают с учета. Служить они могут только добровольно, по контракту.

Кто не подлежит мобилизации

Не будут призывать мужчин младше 25 лет, которые остаются призывниками и не зачислены в военнообязанные, а также тех, кто достиг предельного возраста. Для женщин мобилизация остается добровольной.

Освобожденные из российского плена могут вернуться на службу только по собственному желанию. Участники программы "Контракт 18–24" после завершения годичного контракта в течение 12 месяцев защищены от мобилизации. Отсрочку также могут предоставить по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, в связи с учебой или бронированием.

Как продлевают отсрочки и проверяют их срок

Автоматическая проверка началась в октябре и должна продолжаться до 30 октября. Отсрочку продлят, если она уже оформлена, основание остается действующим, а данные подтверждают государственные реестры. Это касается отсрочек, оформленных как через "Резерв+", так и через ЦНАП.

Автоматическое продление доступно для 22 категорий граждан. Среди них – люди с инвалидностью, родители детей с инвалидностью, отдельные категории многодетных родителей, студенты, педагоги и люди, которые ухаживают за родственниками.

Как проверить отсрочку в "Резерв+"

Адвокаты советуют накануне окончания отсрочки сформировать выписку в виде документа, который можно сохранить на телефон, и на всякий случай подготовить пакет документов.

Если автоматическое продление не сработало из-за ошибок или устаревших сведений, Минобороны советует обновить данные. После этого можно подать новый запрос через "Резерв+", если такая услуга доступна для конкретного основания, или обратиться в ЦНАП с подтверждающими документами. Действующая отсрочка действует до указанной в ней даты.

Чтобы проверить отсрочку в "Резерв+", нажмите "+" рядом с военно-учетным документом и выберите "Обновить документ". Затем снова нажмите "+" и откройте "Просмотреть документ". Срок отсрочки будет указан в расширенных данных. Отметка "до завершения мобилизации" означает, что она действует до окончания текущего срока мобилизации.

Как меняют лимиты бронирования работников

Согласно постановлению Кабмина предприятия ОПК и энергетики смогут бронировать до 95% военнообязанных работников. Бронировать сверх этого лимита разрешат только по отдельному решению Минобороны или Минэнерго.

Правительство создало Координационный центр по бронированию и дало 10 дней на пересмотр критериев. Проверка документов может длиться до месяца. Предприятия рискуют потерять статус критически важных и право бронировать работников. Также за нарушения воинского учета предприятиям могут отказать в увеличении квоты, если выявят превышение лимита. Когда срок повышенного лимита закончится, соответствующие отсрочки должны отменить в течение пяти рабочих дней.

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