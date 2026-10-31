Есть несколько шагов. Успеют ли защитить энергетику Киевской области до зимы

Для украинских подстанций готовят новую систему обороны

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В Украине продолжают обустраивать дополнительную защиту энергетической инфраструктуры от российских атак. В частности, для подстанций напряжением 110 кВ предусмотрели второй уровень защиты, который должен снизить риск повреждения оборудования.

Об этом сообщил заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Руслан Олейник в интервью "Телеграфу": Надеемся пройти зиму без критических ситуаций, – в Мин инфраструктуры рассказали, как подготовили Киевскую область

Какую защиту обустраивают для подстанций

По словам Руслана Олейника, для подстанций напряжением 110 кВ предусмотрен второй уровень защиты. Одним из его основных элементов станет специальное бетонное укрытие – так называемый шелтер.

Оно должно снизить риск повреждения энергетического оборудования в результате атак российских воздушных целей.

Завершат ли работы до зимы

Сроки обустройства защиты зависят от нескольких факторов.

"При условии стабильного финансирования, надлежащих поставок материалов и отсутствия критических препятствий подрядчики смогут обустроить защиту ключевых объектов в запланированные сроки, в частности до наступления зимы", – сообщил Олейник.

Как будет работать следующий уровень защиты

После обустройства бетонных укрытий планируют перейти к следующему этапу – строительству преддетонационного экрана.

Его задачей будет перехват вражеской воздушной цели еще до того, как она достигнет бетонного укрытия. Это должно помочь минимизировать последствия возможного удара и дополнительно защитить энергетическое оборудование.

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