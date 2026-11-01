Укр

Шпица привезли к ветеринару с подозрением на рак, а она родила "швепса": кто оказался отцом

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Вместо страшного диагноза хозяйка неожиданно получила щенка
Вместо страшного диагноза хозяйка неожиданно получила щенка. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Собачья история удивила украинцев

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Женщина привезла шпица в ветеринарную клинику, подозревая, что у собаки рак. Однако обследование показало: питомец беременен.

Историю украинка рассказала в TikTok. Во время осмотра собаку начало трясти, и ветеринар сначала заподозрила гормональный сбой.

Рыжий шпиц лежит на столе в клинике, женщина держит его, рука касается его морды
Женщина думала, что у собаки опухоль

Чтобы выяснить причину, собаке решили сделать УЗИ. Обследование показало, что внутри один маленький щенок. До родов оставались считанные минуты. Так обычная поездка на осмотр неожиданно закончилась появлением потомства.

Рыжий шпиц смотрит на новорождённого щенка в руке человека
Неожиданная беременность шпица завершилась рождением щенка

Подозрения хозяйки вызвали отклик у зрителей. Одни писали, что такой исход лучше того, которого она боялась, другие шутили о неожиданной беременности.

Комментарии Наташи, Ирины и Lena Bisiorkowska о страхах хозяйки и беременности собаки
Неожиданная беременность шпица стала поводом для шуток в комментариях

Новорождённый оказался похож на мопса. Его отец – 12-летний пёс: он слепой, глухой и уже с трудом передвигается. Хозяйка в шутку называет его "скотиной", а в комментариях подхватили её отношение к неожиданному "зятю".

Комментарии Кристины, Оленьки и Zalizovska о внешности щенка и отношении к его отцу
Зрители пошутили об отношении хозяйки к отцу новорождённого щенка

В комментариях щенку придумали прозвища "швепс" и "шмопс".

"Поздравляю, у вас швепс", – написал пользователь Rue.

Комментарий Rue "Поздравляю, у вас швепс" и шутка Саши о неприязни к "зятю"
В комментариях щенку предложили прозвище "швепс"

"Шмопс получился", – написал пользователь "Тори Готовит".

Комментарий пользователя "Тори Готовит" с текстом "Шмопс получился" и эмодзи
Неожиданная беременность шпица вызвала волну шуток о щенке-шмопсе

Как сообщал "Телеграф", рыжая акита-ину встретила хозяина-военного после долгой разлуки. Сначала собака замерла, а потом запрыгала и замахала хвостом.

Теги:
#Животные #Собака #Мопс #Шпиц #TikTok