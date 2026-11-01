Шпица привезли к ветеринару с подозрением на рак, а она родила "швепса": кто оказался отцом

Собачья история удивила украинцев

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Женщина привезла шпица в ветеринарную клинику, подозревая, что у собаки рак. Однако обследование показало: питомец беременен.

Историю украинка рассказала в TikTok. Во время осмотра собаку начало трясти, и ветеринар сначала заподозрила гормональный сбой.

Женщина думала, что у собаки опухоль

Чтобы выяснить причину, собаке решили сделать УЗИ. Обследование показало, что внутри один маленький щенок. До родов оставались считанные минуты. Так обычная поездка на осмотр неожиданно закончилась появлением потомства.

Неожиданная беременность шпица завершилась рождением щенка

Подозрения хозяйки вызвали отклик у зрителей. Одни писали, что такой исход лучше того, которого она боялась, другие шутили о неожиданной беременности.

Неожиданная беременность шпица стала поводом для шуток в комментариях

Новорождённый оказался похож на мопса. Его отец – 12-летний пёс: он слепой, глухой и уже с трудом передвигается. Хозяйка в шутку называет его "скотиной", а в комментариях подхватили её отношение к неожиданному "зятю".

Зрители пошутили об отношении хозяйки к отцу новорождённого щенка

В комментариях щенку придумали прозвища "швепс" и "шмопс".

"Поздравляю, у вас швепс", – написал пользователь Rue.

В комментариях щенку предложили прозвище "швепс"

"Шмопс получился", – написал пользователь "Тори Готовит".

Неожиданная беременность шпица вызвала волну шуток о щенке-шмопсе

Как сообщал "Телеграф", рыжая акита-ину встретила хозяина-военного после долгой разлуки. Сначала собака замерла, а потом запрыгала и замахала хвостом.