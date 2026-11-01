Дешевле почти на 100 грн: в "АТБ" обвалили цены на популярные сардельки и сосиски

Сардельки "З Печі" продают со скидкой 29%, а сосиски "Своя лінія" – 30%

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В "АТБ" подешевели сардельки "З Печі" из мяса птицы "Запеченные" и вареные сосиски "Своя линия" Докторские фермерские. Экономия на этих товарах составляет около 95 грн и 68 грн соответственно.

О скидках на мясные изделия сообщает "Телеграф". Акционные предложения действуют по 3 ноября включительно.

Больше читайте в материале: "Неделя скидок в "АТБ": цены на некоторые товары упали почти вдвое"

Сардельки "З Печи" из мяса птицы "Запеченные" стоят 231,89 грн вместо примерно 327 грн. В каталоге "АТБ" цена указана за килограмм, поэтому стоимость покупки будет зависеть от веса выбранной упаковки.

Вареные сосиски "Своя лінія" Докторские фермерские продают по 157,90 грн вместо примерно 226 грн. Это цена за одну упаковку весом 0,82 кг.

Акционные цены на сосиски и сардельки в "АТБ" действуют по 3 ноября включительно

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", пельмени с впечатляющей скидкой в "АТБ": успейте сэкономить более 70 грн на упаковке.