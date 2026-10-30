Люди боятся фильтрации, а маршрут ведет через Россию: что происходит в Олешках

Граждане смогут сами выбрать конечное направление – Украину или РФ

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На утро пятницы, 30 октября 2026 года, запланировали эвакуацию гражданских из оккупированных Олешек в Херсонской области. Желающие смогут уехать до 14:00. Операция будет проходить во время локального прекращения огня.

Эвакуация должна была начаться в 09:00 по киевскому времени. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что находится в Армянске и координируется с российской стороной.

"Наша главная задача — обеспечить, чтобы эта помощь дошла до каждого нуждающегося человека. Особое внимание уделяем пожилым людям, лицам с инвалидностью и всем, кто из-за состояния здоровья или других обстоятельств не может самостоятельно позаботиться о себе", — пишет он.

Для эвакуационного маршрута разминировали определенные подъездные пути к Олешкам

Куда повезут людей и когда раздадут помощь

Из-за рисков безопасности на линии фронта маршрут сначала будет пролегать в направлении Анапы в России, а затем – в Беларусь. Оттуда граждане смогут возвратиться на подконтрольную Украине территорию. Определенные подъездные пути и улицы разминировали. Гуманитарный конвой сформировали и ждут его у центральной больницы.

Лекарство и еду планируют раздать после 14:30 тем, кто останется в Олешках. Белорусская сторона заявила, что будет способствовать миссии и доставит десятки тонн помощи: муку, крупы, консервы, горючее для генераторов, инсулин и антибиотики.

Режим тишины в районе города и на маршрутах конвоев действует с 03:00 по Киеву 27 октября – 04:00 по Москве – до 22:59 воскресенья, 1 ноября.

Желающих уехать из Олешек планируют доставить в Украину через Россию и Беларусь

Как ехать эвакуированы

Для эвакуации было подготовлено 25 автобусов по меньшей мере на 750 пассажиров. Для лежачих пациентов предусмотрели специализированные автобусы примерно на 30 мест и еще девять дополнительных мест, а также девять автомобилей скорой помощи.

Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила об участии более 50 медицинских специалистов, в том числе врачей и фельдшеров. По ее утверждению, в каждом автобусе есть вода и сухие пайки, а при необходимости пассажирам дадут горячую еду.

Для координации миссии собрались делегации Украины, России и США. В ней принимают участие Лубинец и Лантратова; миссию координирует также первая леди США Мелания Трамп. На месте журналисты трех стран.

Олешки в начале осени/ Фото: 34 отдельной бригады морской пехоты "Борисфен"

Местные боятся фильтрации

Волонтер, помогающая спасать жителей Олешек, сообщила, что россияне вывезли 29 человек с территории, где планировали эвакуацию, в неизвестном направлении. По ее словам, она не может установить, где они находятся на оккупированной части Херсонщины.

Жители, с которыми общалась МИПЧ, боятся принудительных проверок и допросов российскими силами – фильтрации. Особенно беспокоятся те, кто лишился документов. Офис украинского омбудсмена сообщает, что фильтрации не будет. Практическое выполнение этой гарантии и медицинское сопровождение на протяжении всего маршрута остаются ключевыми вопросами безопасности.

Местные рассказывают, что российская сторона избрала дорогу, с которой меньше видны разрушенные кварталы. Собеседник МИПЧ считает, что так пытаются скрыть от иностранных журналистов последствия оккупации.

"Город уничтожен, и уничтожила его Россия, потому что до ее прихода у нас все было хорошо", — сказал житель Олешек в разговоре с МИПЧ.

Уничтоженная стела на въезде в Олешки/ Фото: 34 отдельной бригады морской пехоты "Борисфен"

Почему операция важна и к чему может привести

Для гражданских эвакуация – возможность покинуть город, где остро не хватает пищи и медикаментов. Это касается, в частности, маломобильных людей и не имеющих документов. Результат будет зависеть от того, сколько людей фактически выедут и безопасно достанутся Украины, а также получат ли помощь оставшиеся.

Организаторы считают локальное перемирие проверкой смогут ли военные командования обеих сторон выполнять политические договоренности на фронте. Приобщившийся к подготовке собеседник из команды президента Владимира Зеленского рассказывает, что согласовать прекращение огня было сложно и с российской стороны, и внутри украинской военной системы: подразделения требовали дополнительных гарантий безопасности.

"Мы хотим сейчас попробовать. И если получится, то через некоторое время организовать на другом участке фронта тоже гуманитарный коридор. Именно для того, чтобы военные научились это делать: останавливаться, обеспечивать безопасность прохода и тому подобное. Чтобы потом, если будет какая-то крупная договоренность, мы могли её сразу реализовать", – пояснил собеседник, имеющий отношение к организации перемирия.

Как сообщал "Телеграф", в первые 30 часов режима прекращения огня в оккупированных Олешках не зафиксировали ни одного инцидента. До начала Силы обороны Украины доставили в город беспилотниками около четырех тонн продуктов.