В Украину идет первый снег: когда похолодает и какие области накроют осадки

Дожди сменятся мокрым снегом, а температура упадет до -5.

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После аномально теплого октября в Украине погода постепенно изменится . Уже в начале ноября температура начнет снижаться, а в отдельных регионах вместо дождя может выпасть первый мокрый снег.

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич . По его словам, похолодание начнется 4 ноября в западных и северных областях, а затем охватит всю страну.

Начало ноября еще порадует теплом

Первые три дня ноября не принесут резкого ухудшения погоды. В Украине будет преобладать облачность, однако в большинстве регионов существенных осадков не прогнозируют.

Небольшие дожди возможны на крайнем севере, в Одесской области и на Прикарпатье. Ночью температура составит +2…+8 °C, а днем воздух прогреется до +7…+13 °C.

Больше всего тепла 3 ноября достанется жителям юго-востока и Крыма. Там температура ненадолго поднимется до +16…+18 °C.

Когда ударят первые ночные морозы

С 4 ноября в Украине начнет заметно холодать. Холодный воздух сначала достигнет западных и северных областей, а в течение следующих дней распространится на остальную территорию Украины.

Днем температура преимущественно составит +3…+9 °C, а ночью будет опускаться до -3…+3 °C. Поэтому утро станет значительно холоднее, а в отдельных областях возможны первые заморозки.

Еще прохладнее будет в конце первой декады месяца. С 7 по 10 ноября ночная температура преимущественно будет держаться в пределах 0…-5 °C, тогда как дневная существенно не изменится.

Где может выпасть первый снег

Больше всего шансов увидеть первый снег будет 6–7 ноября. В это время Украину пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные осадки.

В северных, северо-восточных областях и Карпатах дождь местами будет переходить в мокрый снег. В некоторых местах он даже сможет ненадолго покрыть землю слоем толщиной 0,5–4 см. На юге страны вместо этого будут преобладать дожди и морось.

Ухудшение погоды будет сопровождаться сильным ветром. Местами порывы северного и северо-западного ветра будут достигать 15–20 м/с.

Прогноз на 1–10 ноября. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Надолго ли задержится холодная погода

Уже 8–10 ноября осадки постепенно прекратятся. На территории Украины будет преобладать антициклон, поэтому существенных дождей или снега в этот период не прогнозируют.

Несмотря на заметное похолодание после теплого октября, температурные показатели останутся характерными для этого времени года. Местами они будут на 1–3 °C ниже климатической нормы.

Прогноз модели CFS: наибольшая вероятность первого снега – на Левобережье и в Карпатах.

Как сообщал "Телеграф", прогнозная карта показала, что первый снег в Харькове может выпасть уже 6 ноября.