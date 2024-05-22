В Раде есть идея по бронированию от мобилизации: сколько нужно будет заплатить

Не будет бизнеса с его налогами – не за что будет содержать наших защитников

В Комитете по вопросам экономического развития Верховной Рады инициативной группой есть предложения насчет экономического бронирования от мобилизации. Суть заключается в том, чтобы у работодателя было право самостоятельно определить важных работников и уплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них.

Такое заявление сделал глава комитета Дмитрий Наталуха. Информация об этом была опубликована в пресс-службе парламента.

"Предложения по экономическому бронированию позволяют работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, оплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них, и продолжать работать и платить налоги необходимые для обеспечения Сил обороны и безопасности", — Сказал Наталуха.

Также он подчеркнул, что украинскому бизнесу все равно нудно бронирование, поскольку он должен работать.

"Не будет бизнеса с его налогами – не за что будет содержать наших защитников. Вот такая может кому-нибудь неприятная, но очевидная правда. Но, еще раз – пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что соучредитель Monobank Олег Гороховский высказался насчет "экономического бронирования". Он заявил, что большая часть ключевых специалистов не забронирована, что ставит под угрозу многие процессы в работе.