"Давайте действовать разумно": основатель Monobank высказался по поводу "экономического бронирования"

Без денег и сильной экономики вести войну невозможно

Соучредитель Monobank Олег Гороховский затронул тему "экономического бронирования". А именно возможности забронировать таким образом ключевых инженеров технологических компаний.

Он подчеркнул, что нужно позаботиться об этом, ведь каждый инженер не просто обеспечивает функционирование банка, но обеспечивает зарплату военным своими налогами. Об этом Гороховский написал в Telegram.

"В связи с мобилизацией руководителя команды разработки сервиса Банка с 1.06 открытие новых Банков будет недоступно". Такой пост мог бы появиться, если бы не работало бронирование ключевых инженеров технологических компаний. Возможно ли вести войну без денег и экономики? Очевидно — невозможно. Поэтому экономичное бронирование нужно и важно! " – написал он.

По его данным, сегодня в компании Fintech Band, разработчик Монобанк, забронировано 44 ключевых специалиста, а 183 не забронировано.

"Мы самый большой налогоплательщик IТ-отрасли в стране. Каждый наш инженер обеспечивает зарплату сотням воинов. А еще каждый инженер делает так, чтобы миллионы украинцев гордились нашим с вами Монобанком", — добавил Гороховский.

Соучредитель Монобанка подчеркнул, что подготовка каждого такого специалиста длится 5-7 лет.

"И нам нужно с вами решить, что делать с Моно, а вместе с тем и с десятками других бизнесов, обеспечивающих обороноспособность страны", — отметил Гороховский.

По его словам, инженеры — стратегический ресурс, который, как нефть, долго растет и неравномерно распределен по миру.

"Нам очень посчастливилось иметь такое количество технических талантов в стране. И, конечно, без них не было бы многих продуктов ВПК — дронов, РЭБов, систем управления войском. Все они построены руками украинских инженеров. Поэтому их нужно бронировать гораздо больше, а не меньше ", — добавил Гороховский.

Он отметил, что Дия.Сити равно технологическим компаниям. А государство это понимает, поэтому принадлежность компании к Дия.Сити (где хостятся технологические компании) — один из критериев бронирования. И те же производители дронов и РЭБов – также резиденты Дия.Сити.

"Давайте поступать разумно. Экономика должна продолжать функционировать, иначе проигрываем войну", — подчеркнул соучредитель Монобанк.

Ранее "Телеграф" писал, что вопрос возможности "экономического бронирования" в Украине пока не принимался. И законопроект по этому поводу не выносился на повестку дня, его пока нет. Однако, как заявил первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко, дискуссия на этот счет точно нужна.