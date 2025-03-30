В Киевской области ограничат движение транспорта: когда и почему

Просят учесть эту информацию при перемещении

Ограничение движения в Киеве и области произойдет в понедельник, 31 марта. Причиной является проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций. В этот день отметят годовщину освобождения Киевщины.

Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины в Facebook. Там также отметили, что военные ведомства вправе временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.

Ограничение движения на дорогах – что известно

"31 марта в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения. Просим учесть указанную информацию при перемещении", — говорится в сообщении.

Управление государственной охраны сообщает, что по закону иностранным делегациям, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана УГО.

Также они могут не допускать граждан к отдельным участкам и объектам, требовать от них оставаться на определенных местах или покинуть их.

День освобождения Киевщины

В Украине 31 марта отмечают вторую годовщину освобождения Киевщины от российских захватчиков, в частности Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля и целого ряда населенных пунктов области. По случаю этой даты наш народ чтит силу всех воинов Сил обороны, совершивших тот героический подвиг и вытеснил врага из украинских земель.

– Почтем силу каждого и каждой, кто тогда выстоял, сейчас бьется, работает и обязательно принесет волю всей нашей земле, каждому городу, каждому селу Украины, которые Россия хочет присвоить, но которые ей придется отдать украинцам. Наши люди, наш дух, наша сила обеспечат это. Украинцы строят, а не разрушают. Спасают жизнь, а не лезут к другим несытым глазом, как Москва, – сказал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, в этот день глава государства поднял флаг на флагштоке Мемориала памяти защитников Бучанской общины, а также вручил почетные знаки отличия городов-героев Украины и государственные награды военнослужащим.

Обратите внимание, в первые дни полномасштабной войны россияне зашли в Киевскую область, где наделали много бед, разбив танками и артиллерией дома, парки, дороги. "Телеграф" рассказал, как с того момента восстановили города под Киевом.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киев приезжал спецпредставитель США по России и Украине Кит Келлог.