Появились фото и имя подозреваемого в убийстве экс-депутата из Каменского Плахотника

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, призвали обращаться к полиции

В пятницу, 28 марта возле Днепра убили бывшего депутата партии "Батькивщина" Александра Плахотника. Первые фото подозреваемого показали лишь в воскресенье, 30 марта.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак в своем telegram-канале, подозреваемого зовут Сергей Владимирович Мельничук. 54-летний мужчина имеет спортивное телосложение, лысину и бороду с сединой. Его рост составляет около 175-180 сантиметров.

"Правоохранители разыскивают в области мужчину, обоснованно подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления — убийства", — написал Лисак.

Он отметил, что подозреваемый может перемещаться на автомобилях:

"Ланос" с номерами "КЕ 8724 АР" или "КЕ 3771 АК";

Renault Duster "АЕ 4153 ОМ".

Всех, кто имеет какую-либо информацию о месте пребывания подозреваемого, попросили обращаться по номерам 096 988 27 07 или 102

Согласно данным местных telegram-каналов, он совершил 9 выстрелов в Плахотника. Семь из них в тело и еще два в голову.

Как сообщалось ранее, 28 марта на обочине дороги возле села Домоткань (возле Каменского) было обнаружено тело мужчины. Позже появились сообщения о том, что тело нашел водитель, который проезжал мимо. Александр Плахотник когда-то возглавлял водоканал в Каменском и был первым заместителем городского главы.