НБУ ограничит переводы средств с карты на карту: какой будет лимит

95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят, уверены в НБУ

Нацбанк имеет целью ввести ограничение на перевод средств с карты на карту, однако разрешил бизнесу выводить дивиденды. Речь о 30 операциях в месяц и до 100 тыс. грн. Нововведение будет касаться только исходных операций. Принимать по-прежнему можно будет неограниченное количество переводов.

Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник, передает издание LIGA.net. Отмечается, что такое решение сейчас находится на стадии подготовки.

"Рассматриваем возможность внедрить рамки для выходных P2P-переводов (между картами физлиц — прим. ред.) со счетов физлиц в 100 000 грн в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца. По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Вместо этого проводить теневые платежи злоумышленникам, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже", — сказал Олейник.

Согласно проекту решения по ограничению карточных переводов планируется, что лимиты на выходные P2P-переводы могут составить 100 тыс. грн и 30 операций в месяц для одного счета.

При этом ограничивать входящие транзакции в НБУ не планируют, чтобы не усложнять деятельность, например, волонтерам. К тому же при наличии оснований и подтверждений лимиты, как исключение, могут и увеличивать.

Как отметили в НБУ, новые ограничения начнут действовать в течение месяца.

Теневые переводы

Объемы теневых переводов в Украине, по данным НБУ, могут достигать миллиардов гривен. Для этого используют карточки физлиц, сознательно предоставляющих злоумышленникам свои персональные данные для осуществления таких операций. Такие переводы, например, помогают уклоняться от уплаты налогов.

Через карты пенсионеров или студентов с месячным доходом в несколько тысяч гривен проводятся нехарактерные платежные операции на миллионы гривен в день.

"С осени 2023 года НБУ фиксирует аномальный рост объемов P2P-переводов по системе, а также рост количества карточек, по которым осуществляются такие переводы, и средних сумм перевода у отдельных банков-эмитентов", — рассказали в Нацбанке.

В частности, один из крупнейших банков-эмитентов передал информацию в НБУ относительно обнаруженных дропов (людей, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским реквизитам: к картам/счетам, включая пин-коды и доступ к интернет-банкингу) – это более 10 000 клиентов только за октябрь-декабрь 2023 года. Другой банк обнаружил более 4000 скомпрометированных карт за этот же период.

Согласно оценкам аналитиков CASE Украина, государство теряет ориентировочно не менее 100 млрд грн в год из-за схем с НДС, контрафакта, серого рынка подакцизных товаров, заработных плат "в конвертах" и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что НБУ ухудшил прогноз по росту экономики в этом году. Так, Национальный банк Украины снизил учетную ставку – с 14,5% до 13,5% и представил новые показатели макроэкономического прогноза на 2024 год. Согласно ему, рост ВВП в стране может оказаться ниже прогнозируемого ранее.