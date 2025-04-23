Президент Украины Владимир Зеленский очень жестко отреагировал на попытки давления со стороны Вашингтона

США спешат обеспечить мирное соглашение между Украиной и Россией до момента, когда истекут первые 100 дней работы администрации президента США Дональда Трампа. Вашингтон хочет "продать" это мирное соглашение как великую победу администрации Трампа – несмотря на то, что соглашение вызывает сопротивление со стороны не только Украины, но и ее европейских партнеров.

Об этом сказал изданию CNN неназванный европейский чиновник. По его словам, сейчас все еще много моментов, которые могут обсуждаться, но сохраняется атмосфера давления на Украину со стороны США.

"Ясно одно — ощущение, что США настаивают на заключении этого соглашения в течение 100 дней", — отметил он.

Чиновник напомнил, что требование США к Украине принять американское предложение о прекращении войны между Киевом и Москвой включает признание контроля России над Крымом. Украина, как известно, на это не пойдет – президент Украины Владимир Зеленский очень жестко отреагировал на попытку Вашингтона продвинуть этот пункт в проекте предполагаемого мирного соглашения.

"Трудно видеть статус Крыма в любом соглашении, кроме того, когда он остается таким, какой он сейчас. Но это явно трудно для Зеленского", — резюмировал собеседник издания.

Напомним, что Соединенные Штаты готовы признать временно оккупированный Крым российским, на чем давно настаивает Кремль. Сделать это планируется в рамках так называемого "мирного соглашения" о прекращении войны между Украиной и Россией. Соответствующее условие США планировалось выдвинуть Украине и европейским партнерам на переговорах в Лондоне.

Украинская делегация в Лондоне 23 апреля подтвердила свою позицию, что наша страна готова вести переговоры, но не готова сдаваться. Оккупацию Крыма россиянами Украина не признает. Поэтому не стало чем-то странным, что мирные переговоры, которые должны были состояться в Лондоне в среду, 23 апреля, были отменены из-за отказа Украины отдать свои территории.

После этого в Белом доме устроили традиционную истерику и выступили с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В частности, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позволила себе заявить, что, по мнению Трампа, Зеленский "движется в неправильном направлении" в вопросе достижения мира. Сам Трамп, выступая на брифинге 23 апреля, заявил, что позиция Зеленского по отношению к Крыму якобы вредит мирному процессу и может привести к еще трем годам войны в Украине. При этом Трамп снова повторил свой любимый бред о "картах".