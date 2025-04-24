Церковный праздник 24 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы не отвернулась удача

Обращайте внимания на главные традиции и запреты

В четверг, 24 апреля, православные и греко-католики чтят память мученика Саввы Стратилата и преподобного Саввы Киево-Печерского. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 7 мая.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Савва Стратилат был римским военачальником, пострадавший за христианскую веру в IV веке. Его подвергли пыткам и казнили вместе с другими 70-тю воинами, также принявшими веру.

Савва Киево-Печерский — монах XI века, один из подвижников Киево-Печерской лавры. Прославился благочестивой жизнью, смирением и духовной мудростью. В "Книге о святых" Савву Печерского называют чудотворцем.

Что можно делать 24 апреля:

В этот день верующим стоит посетить храм и помолиться о защите от врагов и недоброжелателей;

Следует также сегодня проявлять милосердие и помогать ближним;

Этот день считался удачным для начала важных поездок или командировок, особенно если сопровождать путь молитвой.

Что можно и нельзя делать 24 апреля

Что нельзя делать 24 апреля:

В этот день запрещены ссоры и конфликты, особенно в семье — считается, что это влечет за собой долгие размолвки и разлад;

Нежелательно сегодня браться за тяжелую домашнюю работу без особой нужды — день следует посвятить духовным делам, а не суете;

Нельзя выносили мусор из дома — вместе с ним можно было "выкинуть" и удачу;

Кто отмечает именины:

Сегодня по церковному календарю день ангела отмечают Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Фома.

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