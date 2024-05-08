НБУ принял решение, которого давно ждали. Что будет с курсом доллара

Национальный банк смягчил требования к бизнесу. Как это отразится на гривне?

На следующей неделе начинает работать, возможно, наибольшее валютное послабление. НБУ разрешит бизнесу выводить дивиденды. Чего ждать от курса доллара?

НБУ внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений с начала полномасштабной войны. Нацбанк разрешает бизнесу выводить дивиденды с 13 мая 2024 года. Пока речь идет о "новых" дивидендах. То есть о части прибыли, полученной с 1 января 2024 года.

Запрет можно понять. Ведь с началом полномасштабного вторжения экономика ослабла, поэтому НБУ делал все возможное, чтобы удержать деньги в стране. Но теперь регулятор видит возможность смягчить ограничения. "Цель этих изменений — улучшение условий ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода отечественного бизнеса на новые рынки, а также поддержка восстановления экономики и содействия притоку новых инвестиций в страну", — заявил регулятор.

Оптимисты видят в этих решениях попытку рестарта рынка инвестиций и кредитования. Никто не будет инвестировать в страну, если не сможет получить прибыль. Эксперт Андрей Шевчишин видит в этом только прелюдию для инвестирования в Украину. "Сначала нужно выпустить нерезидентов, которые долго ждали этого момента. И только потом можно будет говорить об обратном движении капитала и инвестиций в Украину", — считает он.

Послабления уже заметны. Иностранные компании держали большую часть денег в государственных облигациях. Но после объявления либерализации 25 апреля их доля в ОВГЗ начала падать. С момента анонса иностранные компании вывели из облигаций более 500 млн грн.

Конечно, на следующей неделе вырастет спрос на безналичную валюту. Но больших проблем не будет, ведь НБУ установил ежемесячный лимит для вывода дивидендов на уровне 1 млн евро в эквиваленте.

Некоторые эксперты видят в этом определенные угрозы. "По сути, эта либерализация разблокирует часть серых схем, что может привести к непродуктивному оттоку капитала, крайне нежелательному во время войны. В мирное время подобные меры приветствовались бы обществом, но война накладывает определенные поведенческие ограничения, иногда истерию, а также зависимость решений о вывозе капитала от событий на фронте", — сказал "Бизнес-Телеграфу" экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Оптимисты не согласны. "Ограничения остаются: их все еще больше, чем разрешений. Нельзя погашать тело кредита, нельзя выводить инвестиции", — объясняет Шевчишин.

НБУ уверяет, что готов. Эти изменения уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, предусматривающем сохранение международных резервов в этом и следующем году на уровне, близком к текущему (43—44 млрд долларов США). По состоянию на 1 апреля НБУ накопил рекордные резервы: валовые – 43,767 млрд долларов и чистые – 31,763 млрд долларов.

Что будет с курсом доллара? "Конечно, такая либерализация увеличит потребность НБУ в валютных интервенциях для поддержания "курсовой стабильности", но Нацбанк, очевидно, к этому готов", — считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. С ним согласен Шапран. "Учитывая, какой потенциал потока валюты в Украину открывается после принятия в США закона о конфискации в пользу Украины российских суверенных активов, фундаментальные факторы для девальвации гривны отсутствуют", — говорит он.

Но умеренная девальвация, скорее возможна, чем нет. "До конца года курс доллара может достичь 41—42 грн, однако основной девальвационный импульс проявится ближе к декабрю", — прогнозирует руководитель украинской инвестиционной компании HUG’S Эрик Найман. То есть в ближайшее время курс если и будет колебаться, то по другим причинам.