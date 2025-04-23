В мирном плане Трампа Украину и Европу беспокоит важная деталь - СМИ

В чем хотят убедиться Украина и Европа

Украина и страны Европы пытаются поддерживать план США относительно завершения российского вторжения. Однако они хотят получить четкие гарантии того, Кремль согласится на прекращение огня и будет его придерживаться.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что перед встречей в Лондоне 23 апреля союзники запросили у Вашингтона разъяснения относительно его предложений по завершению боевых действий и последовательности действий.

Киев и Брюссель хотят получить от США четкие гарантии того, что Москва пойдет на соглашение и прекратит огонь. Кроме того, они хотят убедиться, что Кремль примет европейские гарантии безопасности для Украины, которые сохранят боеспособность ВСУ на достаточно высоком уровне.

Издание отмечает, что администрация Дональда Трампа сейчас стремится заключить соглашение с Кремлем и навязать Киеву жесткие условия. Однако для снятия санкций с России американцам все же нужна поддержка Европы.

"Европейцы встревожены тем, что в спешке с прекращением боевых действий шансы могут все больше складываться против Киева. Хотя Украина заявила, что готова согласиться на безусловное прекращение огня, Россия предпочитает, чтобы переговоры были сосредоточены на окончательных условиях соглашения", — сказано в материале.

Стоит отметить, что информация Bloomberg перекликается с заявлением главы ОПУ Андрея Ермака после встречи со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.

"Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира", — сообщал Ермак.

Как сообщалось ранее, нежелание Украины идти на территориальные уступки уже вызвало очередной поток критики от президента США Дональда Трампа. По его словам, это может привести еще к трем годам войны.